Frase mexicana: Cantinflear, descubre el origen y significado de esta expresión

Seguramente alguna vez te ha pasado que quieres explicar algo y dices una cosa, y dices otra, pero en realidad no dijiste nada, esto es a lo que los mexicanos le llamamos cantinflear, y seguro has escuchado la expresión, o tu mismo le has dicho la famosa frase a alguien, pero sabes cuál es el origen y su significado.

En México existen muchas frases o expresiones que se han convertido en parte de la cultura, pero en pocas ocasiones se puede presumir de que un personaje dio al lenguaje una acción que se convirtió en un ícono para el mundo.

¿De dónde sale la expresión?

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) explica que cantinflear es un verbo intransitivo que se utiliza en Cuba y México y lo define como "hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia".

La expresión es un epónimo (persona, animal o cosa que da nombre a algo) del célebre personaje creado por el actor mexicano Mario Moreno "Cantinflas", que surgió para describir el modo de hablar del personaje. En 1992 la RAE la incluyó en su diccionario como palabra reconocida oficialmente.

La palabra surge para describir el particular modo de hablar del personaje "Cantinflas", creado por el cómico mexicano quien utilizaba este modo de hablar para intentar confundir o convencer a otros de que él tenía la razón.

"Cantinflear" es utilizado para decir que alguien habla sin comunicar mensaje alguno, también puede consistir en expresarse con frases, o palabras incoherentes, incompletas o fuera de orden.

En el sitio notiamerica explican que "Cantinflas" retoma la enseñanza de los merolicos, quienes más que vender un producto lo que vendían era un discurso, que aunque en ocasiones eta "hueco" resultaba envolvente y recreativo.

