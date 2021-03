Eric Clapton: La historia detrás de sus mejores canciones

Eric Clapton es un cantante y compositor británico, reconocido a nivel mundial por su habilidad para tocar la guitarra. De acuerdo con expertos, el artista es uno de los más influyentes de todos los tiempos.

A pesar de que en los últimos años se conoce por su destacada carrera como solista, Clapton fue miembro de bandas como John Mayall & the Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream y Derek an the Dominos. A partir de su vasta experiencia, el estilo de su música ha ido evolucionando, pero no ha dejado sus raíces con el blues.

Foto: Twitter @ImagenRetro

La extensa carrera de Clapton, su talento extraordinario y su capacidad para tocar las fibras más sensibles de quienes lo escuchan, lo han convertido en uno de los músicos más importantes de las últimas décadas.

Su extenso repertorio cuenta con algunas de las mejores canciones con solos de guitarra, de acuerdo con la revista Guitar World y las letras de sus composiciones son una muestra de lo fascinante de su historia. Con el objetivo de celebrar su cumpleaños 76, te presentamos la historia detrás de las mejores canciones del británico.

Cocaine

“Cocaine” es una canción que está en contra de las drogas. Eric Clapton ha reconocido que es inútil escribir intencionadamente una canción que vaya en contra de las drogas y esperar a que la gente capte el significado. Para dejar más claro el mensaje principal, después de varios años, Clapton optó por añadir la frase: "that dirty cocaine" (cocaína sucia) en sus actuaciones en directo.

Layla

Eric compuso esta canción después de que Pattie Bond, esposa de su amigo George Harrison, lo rechazara. A pesar de que no fue tan bien recibida durante sus primeros años, actualmente es reconocida como una de las canciones de amor más destacadas del rock.

En 2004 la revista Rolling Stone la incluyó en el puesto número 27 de su lista Las 500 mejores canciones de todos los tiempos. También es considerada en el puesto 24 de lista de 500 Grandes Canciones de Remaster.

Foto: Instagram @desperadostv

Sunshine Of Your Love

Escrita por Eric Clapton, Jack Bruce y Pete Brown, ganó popularidad cuando Clapton pertenecía al grupo Cream. La inspiración llegó a los compositores después de asistir a un concierto de Jimi Hendrix en Saville Theatre.

Wonderful Tonight

“Wonderful Tonight” es una canción compuesta por Eric Clapton también para Pattie Boyd. El talentoso músico la escribió un 7 de septiembre de 1976, mientras esperaba la llegada de Paul McCartney y a su esposa Linda para asistir a la fiesta anual de Buddy Holly.

I Shot The Sheriff

La canción original fue compuesta por Bob Marley. Sin embargo, la versión hecha por Eric Clapton se convirtió en uno de sus clásicos. Foto: Instagram @rocknrolloffical

Crossroads

Un tema compuesto por Robert Johnson el año 1937 y adaptado por Eric Clapton. Luego de tocar esta canción en uno de sus conciertos por San Francisco, se añadió al álbum Wheels of Fire, publicado en el año 1969. El solo de guitarra tocado por Eric Clapton está considerado uno de los mejores de la historia.

Tears In Heaven

Tal vez la canción más famosa de Eric Clapton y también una de las más importantes a lo largo de su carrera. Está escrita en memoria de Conor, el hijo del cantante, quien murió a los 4 años al caer accidentalmente del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Foto: Twitter @ImagenRetro

aar