¡Cinco noticias positivas para estar contento! Te presentamos las Buenas de la Semana

No todo lo que pasa a nuestro alrededor son malas noticias, aunque quizá son estas las que acaparan la gran mayoría de nuestra atención; sin embargo, solemos pasar por alto el hecho de que cosas buenas suceden en México y muchos otros rincones del mundo que son dignas de ser contadas, por ello como cada semana, te traemos Las Buenas de la Semana, para que sonrías y compartas con nosotros historias maravillosas.

Estar expuesto a malas noticias de manera constante daña tu salud, pues estas llegan a ocasionar estrés, ansiedad o angustia, dejándote con una sensación de no poder hacer nada. Es por esto que, en medio de la pandemia por Covid-19, nos damos a la tarea de aliviarte un poco con buenas noticias, para que recuerdes que siempre hay algo positivo ocurriendo cerca de ti.

Hoy te compartimos la tierna historia de un reencuentro en España, un talentoso cerdito, el regreso de una majestuosa criatura a México, una joven con hambre de ayudar a quienes más lo necesitan y el gran ejemplo de un maestro con vocación.

Krystina Paszko, joven polaca de tan solo 18 años decidió crear un sitio que vende cosméticos, sin embargo, lo disfrazó para ayudar a víctimas de violencia doméstica. Los productos ofrecidos y la generación de pedidos sirven como claves secretas para pedir auxilio. El ya famoso sitio en Polonia ofrece atención psicológica y ayuda policiaca a las víctimas que usan la plataforma.

Luego de haber sido rescatado de un matadero, ‘Pigcasso’, cerdito que vive en Sudáfrica y que fue nombrado en honor al gran Pablo Picasso, ha causado furor en las redes sociales, pues ha demostrado su gran habilidad con el pincel. Este talentoso puerquito es el primer "animal artista" con una galería propia, creando y vendiendo obras que ya han recaudado más de 1 millón de pesos.

Ana de 91 años de edad fue operada de una pierna, por lo que los protocolos sanitarios en España impidieron a su esposo Pedro, de 86 años, de verla por tres semanas. Su nieta decidió grabar el momento exacto del emotivo reencuentro de la pareja de 66 años de casados, volviéndose viral en las redes sociales, pues los abrazos, besos y gestos de cariño y alivio han conmovido a todo mundo.

La Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán en Jalisco, fue el escenario del avistamiento de un majestuoso ejemplar de jaguar. Aunque desde 2009 ya se especulaba con la existencia de estos felinos en esta zona, las autoridades confirmaron que fue hasta este 2021 que se vio por primera vez a uno de ellos.

Garett Talcott, profesor de Kinder en Washington, encontró la forma de llevar a sus alumnos al zoológico sin exponerlos al Covid-19; llevó su laptop y transmitió en vivo su visita, dando un claro ejemplo de cómo asumir con responsabilidad y creatividad el reto de dar clases de manera remota, favoreciendo a sus 26 alumnos y miles de niños más que fueron testigos de su transmisión por internet.

