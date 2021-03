¿Naciste bajo éste signo ZODIACAL? Atento, podrías haber sufrido mucho en tus VIDAS pasadas

Algunas señales del universo siempre han querido mostrarnos ciertas verdades o mensajes en conscientemente no logramos entender ya que no nos parecen lógicas o creemos que no tienen sentido, sin embargo, si pones un poco de atención puedes encontrar ciertas respuestas mediante el simbolismo de nuestros sueños y la energía de algunas personas

Dejavú

Se dice que una situación, acciones, palabras o lugares que causen una sensación de haberlas vivido se le denomina un dejavú, se relaciona casi siempre a algo que hemos vivido mediante sueños oníricos, viajes astrales o vidas pasadas, sin embargo a ciencia cierta es algo que nuestro inconsciente trata de comunicarnos o de revelar algún secreto sobre nosotros mismos.

Numerosas personas pueden estar en contacto con sus vidas pasadas, incluso tienen ciertas características, personalidad y carácter que revelan a profundidad que en realidad nosotros hemos tenido vidas pasadas en las que nuestro espíritu se ha regido bajo ciertas normas y aprendizajes divinos que nos acompañan aún después de la reencarnación.

Raíces

Al igual que los árboles, las personas van creciendo espiritualmente y con ello, también las raíces crecen, por lo que en cada etapa y cada vida y tiempo que nos corresponde, afrontamos diversas situaciones y diferentes karmas, por lo que nuestra evolución es única e irrepetible en esta vida, cada día las personas se renuevan y con ayuda de los astros, es como pueden materializar sus deseos y crecimientos espirituales.

Elemento agua

La fuerte y magnética atracción de este signo con el pasado y debido a su característica con el elemento agua, revelan que Escorpio, es el signo que tiene muchos apegos al pasado y lamentablemente ha sufrido mucho en sus vidas pasadas, sin embargo esto lo ha hecho un signo más fuerte cada día, por eso todos los nacidos en Escorpio, tienen una fuerte personalidad y de alguna manera pueden afrontar cualquier obstáculo que se les presente.

Es por esta razón que los escorpio son considerados como personas altivas, inteligentes y peligrosas, en el sentido de que pueden ser muy nobles pero también saben defenderse de cualquier persona que intente hacerles daño, si naciste bajo este signo no debes preocuparte por lo que ya pasó, enfócate en mejorar y disfrutar esta vida al máximo y sin limites, en esta vida se viene a ser feliz.

Con información de Mdz Online

avh