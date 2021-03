Disney Plus: A partir de esta fecha Raya y El Último Dragón se pueden ver sin cargos adicionales

La famosa plataforma de streaming emitió un comunicado en el que informa sobre los próximos estrenos a los que podremos tener acceso. Además de documentales sobre el Día de la Tierra, incluirá nuevos episodios de The Falcon and the Winter Soldier.

Otro de los contenidos más esperados por los usuarios de Disney+ es la película Raya y el Último Dragón, al cual se podrá tener acceso sin un cargo adicional.

También llegará la serie Big Shot: Entrenador de Elite; el corto 22 contra la Tierra, basado en Soul de Pixar, y documentales de National Geographic como Los Ciclos de la Tierra, Greta: El Futuro es Hoy, Secretos de las Ballenas y Regreso al Titanic.

Habrá nuevos episodios de Mighty Ducks, Marvel Studios Unidos, ¡Raro pero cierto!, El Ristorantino de Arnoldo, y Conecta y canta. ¡Aquí está el listado completo para que no se te escape nada!

2 de abril

El Reino de la Ballena Azul

Descendientes 3

Tiburones del Triángulo de las Bermudas

Secretos Veterinarios

9 de abril

Saving Notre Dame

Corazón de León

El Gran Showman

Apariencias

Mamá se fue de viaje

El Arca

Los Pintín al rescate

Cóndor Crux

Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe

Patoruzito

Fresh Off The Boat (Temporadas 1 a 6)

Las increíbles aventuras de Ladybug y Cat Noir (Temporada 3)

16 de abril

Big Shot: Entrenador de élite

National Geographic: Los ciclos de la Tierra

Greta: El futuro es hoy

El increíble Dr. Pol (Temporadas 8 a 16)

Salvajemente Famosos (Temporada 5)

Los vecinos Green (Temporada 1)

La Casa Búho (Temporada 1)

22 de abril

Secretos de las Ballenas (Temporada 1)

23 de abril

Photo Ark (Temporada 2)

Raya y el Último Dragón

Regreso al Titanic

Cambio de hábito

A todo ritmo (Temporadas 1 y 2)

30 de abril

22 contra la Tierra

Juegos mentales (Temporadas 1 a 7)

Gabby Duran: niñera de aliens (Temporada 1)

Enredados otra vez: La serie

Grandes Héroes: La Serie

Enredados Otra Vez – Cortocircuito

