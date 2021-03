Transformers regresarán con nuevo filme, pero no de la mano de Michael Bay; te contamos los detalles

Los amantes de los Transformers estarán contentos de saber que la productora Paramount Pictures está lista para darle un “aire fresco” a la franquicia de acción y aventura que tanto aprecian los seguidores de los juguetes de Hasbro.

Los nuevos reportes indican que la firma ya trabaja en la producción del largometraje, el cual no pertenecerá al universo que creó el director estadounidense Michael Bay. ¿Es un reboot, un mundo alternativo o una nueva saga independiente? Pues las dudas quedarán sin resolverse, por ahora.

Lo que se sabe del proyecto

Cuando comenzaron los rumores, los fans se dijeron un poco desalentados, pues Bay extendió la franquicia hasta puntos ridículos, según califican algunos fans, pero al saber que no sería parte de la saga que alguna vez protagonizaron Shia LaBeouf y Megan Fox, dieron gritos de alegría.

De acuerdo con información de Variety, Paramount Pictures ya pagó para que se escriba el guión, mismo que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Según parece, esta nueva entrega de Transformers estaría destinada a llegar por Paramount Plus, el reciente servicio de streaming que se lanzó en diversas partes del mundo.

¿Quiénes llevarán el proyecto?

Por el momento, no se ha señalado una fecha concreta de lanzamiento, el elenco contemplado, pero ya se tiene definida a una parte importante del staff de producción. Aunque se sabe que será Marco Ramírez, conocido por haber sido el showrunner de la serie de Marvel The Defenders y escritor en Sons Of Anarchy, se encargará del guión.

En lo que respecta a la dirección, esta será llevada de la mano por el cineasta Ángel Manuel Soto, quien fue el encargado de Charm City Kings. Esos son los dos creativos que encabezan la nueva película de Transformers. Sólo queda esperar para saber más detalles.

msb