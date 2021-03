¿The Falcon and The Winter Soldier ya reveló quiénes serán los sucesores de Los Vengadores?

Una de las series más esperadas por los fanáticos del Universo Marvel, es si duda alguna The Falcon and the Winter Soldier, ya que al igual que WandaVision, los fieles seguidores de éstos personajes ya comenzaron a generar teorías sobre la historia en la que desde el primer capítulo.

La serie de Disney Plus continúa con los estrenos más populares de la plataforma, en la que la aparición de un personaje revela el nuevo equipo de superhéroes que podrán aparecer en los próximos capítulos, ya que después de los sucesos en Avengers Endgame, algunos personajes fueron "resucitados" gracias a las gemas del infinito.

Young Avengers

Aunque no es algo secreto el hecho de que en el futuro del UCM estarán presentes los Young Avengers, sobre todo porque hay varias pistas, una de ellas es la aparición de Wiccan y Speed en la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y el protagonismo compartido en Kate Bishop en la serie Hawkeye.

Sin embargo, en la serie de Falcon y el soldado del invierno se reveló la existencia de Isaiah Bradley, que en las historias de los cómics, es él quién toma el manto de Capitán América y su nieto, Elijah Bradley, quien se convierte en Patriot de los Young Avengers que el la serie le da rostro Carl Lumbly.

Teorías

Aunque aún la noticia sobre si la nueva cinta de los Vengadores esté a cargo de Yonug Avengers sea confirmada, durante una entrevista con el jefe creativo de Marvel, Kevin Feige fue cuestionado sobre la próxima película, sin embargo, también cabe señalar que la igual que WandaVisión pudiera ser que únicamente estén distrayendo a los fanáticos para que el final sea inimaginable.

Feige aseguró que la inspiración sobre las historias se toman de las ideas de los fanáticos como una guía, sin embargo la manera de cómo se van entrelazando las historias continúa generando expectativas, por lo que en la Fase 4 las posibilidades son infinitas, sobre todo ahora en Marvel Studios todos se sienten Nick Fury en el desenlace de Iron Man 1, ya que hoy en día tienen que hacer lo necesario para construir su propio target.

Con información de Tomatazos

avh