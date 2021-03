Caso Kate Yup: el peligroso reto de YouTube donde podrías perder la vida I VIDEO

¿Alguna vez has oído hablar del ”mukbang”? Es una tendencia que se ha viralizado en redes sociales, sobre todo en la plataforma de YouTube donde personas se exponen comiendo grandes cantidades de alimentos sin ningún remordimiento.

Existen varios youtubers que dedican sus videos a grabarse comiendo diferentes platillos creando el morbo de los usuarios.

Ante esta tendencia en YouTube apareció el canal de Kate Yup, que hasta este momento cuenta con más de 1 millón de suscriptores y únicamente 30 videos subidos.

En éste se expone una chica joven quien no revela su verdadero rostro ya que lo tiene cubierto con una especie de antifaz negro comiendo grandes cantidades de todo tipo de mariscos pero sobre todo crudos, los come de manera excesiva e incluso desesperada como si no hubiera probado alimento en días. La chica que suponen los usuarios se llama Kate Yup no interactúa con ellos y sólo come con las manos sin mayor detenimiento.

El canal en un inicio parecía ser otro tipo de videos sumados a la tendencia de mukbang hasta que los usuarios comenzaron a detectar que la joven que decía en un inicio vivir sola y estar generando este tipo de contenidos sin ningún tipo de ayuda no lo estaba del todo. La chica en algunos momentos de los videos voltea a ver a alguien como si recibiera indicaciones de qué hacer o ciertos movimientos de cámara que contradecían a la misma.

Esto comenzó a subir de volumen cuando la joven aparecía con moretones en los brazos, algún golpe en el cuello, y hasta en uno de los videos se puede ver que tiene roto el labio, esto alarmó a seguidores del canal quienes comenzaron a preguntarle a través de los comentarios si se encontraba sola o alguien la estaba obligando a realizar este tipo de videos.

En los comentarios en un inicio, contestaba (lo que supone sería la propia Kate) que ella estaba bien, todo estaba perfecto y no había nada de que alarmarse.

Sin embargo, en los videos siguientes la joven comenzó a subtitular los mismos con frases donde en códigos ocultos escribía la palabra HELP es decir, ayuda. También comenzó a escribir que todo estaba bien, que nadie la estaba obligando a comer así.

Los seguidores del canal esperaban cada video para seguir detectando si había algo extraño que pudiera revelar algún pista de que la joven estaba siendo obligada, y encontraron más terroríficos detalles; como un pulsera en sus muñecas que parecía esconder nuevamente un tipo de lesión, o movimientos de la cámara que aseguraban que sí había una persona más con ella y lo peor fue cuando en su último video con fecha del 10 de noviembre de 2019, la joven descubre que se le caen sus dientes y en cámara muestra cómo se los extrae de la boca. Kate muestra los dientes que se le acaban de caer mientras comía

Después de este suceso, el canal de Kate Yup no volvió a publicar ningún video. Algunas teorías sobre el misterioso caso comentan que la joven fue rescatada, que sí se trató de un secuestro; otros aseguran que dejó de subir porque la joven fue asesinada, no falta quién escriba que el caso es todo una fakenews pero hasta ahora no se sabe más de Kate.

Estaremos ante un tipo de secuestro expuesto por primera vez en este tipo de plataformas digitales. O será simplemente una especie de reto que atenta contra la vida de las personas y sólo busca atraer followers y likes.

