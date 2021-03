¡Un MILAGRO! Youtuber quedó en coma tras dar a luz a su bebé y despertó 3 meses después

Grace Victory, una youtuber de Reino Unido, estuvo al borde de la muerte a causa de la pandemia de coronavirus Covid-19, pues la influencer se contagió del virus mientras estaba embarazada de su primer hijo. La enfermedad complicó el estado de salud de Grace y se tuvo que adelantar el nacimiento de su bebé, pero esto la dejó tan delicada que fue inducida al coma y sólo se le daba una esperanza de vida del 5%.

"El personal médico me dio un 5% de posibilidades de sobrevivir a Covid, pero como soy yo, me dieron de alta de la UCI. Nunca jamás me rendiré." Escribió este viernes Victory.