Pareja TRANSGÉNERO comparte FOTOS de su embarazo

Una pareja argentina, ambos transgénero, serán padres en los próximos meses y, por ende, compartieron al mundo algunas imágenes de la etapa en que va su embarazo. Estos son los los argentinos Franco Di Piero y Hanna Palacios, siendo él quien está embarazado.

Enamorados desde el año pasado, lograron procrear de forma natural, todo según lo contaron en entrevista al medio local Telam.

Detuvo su tratamiento hormonal

Franco, de 28 años, revela que siempre quiso ser papá, pero jamás pensó que lo lograría con una mujer transgénero y que él sería quien gestara el embarazo.

"Si hubiera sido con una mujer cisgénero estaba la posibilidad de la inseminación y que gestara ella. Pero bueno, me enamoré de Hannah (44), surgió, vimos que era posible y le dimos para adelante."

De igual forma reveló que tuvo que suspender el tratamiento hormonal que llevaba desde hace cinco años, de esta forma su cuerpo podría producir óvulos de nuevo y así fecundar de forma natural.

Luchan contra prejuicios de la gente

Hanna y Franco confesaron que han recibido muchas críticas de familiares, amigos e incluso, de autoridades de salud.

"En las salas de espera siempre son todas mujeres y yo... Cuando dicen 'la siguiente' y voy yo solo ya sentís las miradas. Algunos se ríen y tiran algún que otro comentario. Una sola vez un hombre y una mujer cisgénero me empezaron a dar charla, me felicitaron y me quedé explicándoles. Pero la mayoría prefiere quedarse en el murmullo y juzgarte con la mirada".

Criarán a su hijo como varón

El bebé nacerá a finales de abril de este 2021 y saben que será un niño, por lo que han decidido le criarán como un varón y, más adelante, que el pequeño exprese su identidad de género. De igual forma, compartieron que le llamarán Facundo Gabriel, pero "si en el futuro se quiere llamar Macarena o Brenda y ponerse un vestido, lo vamos a apoyar".

