Delicada inclusión de mujeres deportistas transgénero en competencias internacionales

El deporte femenil vive una nueva situación: aceptar o no y con qué condiciones a las mujeres transgénero en competencia. La balanza oscila entre el derecho universal de acceder al deporte, y quienes buscan salvaguardar la integridad y los resultados de las chicas cisgénero, al considerar que no compiten en igualdad de condiciones.

En 2015, el COI anunció la inclusión de los deportistas transgénero, con una serie de condiciones, y en Tokio 2020 hay dos trans que ya están en la lista hacia los Juegos Olímpicos: la voleibolista brasileña Tiffany Abreu y la levantadora de pesas neozelandesa Laurel Hubbard; aún en la mira se encuentra la estadounidense Chelsea Wolfe, en ciclismo BMX.

Atletas cisgénero de 30 países se han manifestado en contra de competir con deportistas transgénero, al crear la organización Salvando a los Deportes de la Mujer, que pide preservar el derecho genético. Aseguran que con un solo año de tratamiento hormonal quedó demostrado, por el Karolinska Institute, que se tienen ventajas varoniles, con testosterona, volumen muscular, fuerza o recuperación, lo que catalogan como una ventaja más grande que el dopaje.

La extenista Martina Navratilova consideró “insano” permitir su participación.

“Me complace dirigirme a una mujer trans en la forma que prefiera, pero no me gustaría competir con ella. No sería justo”, dijo.

Aunque federaciones de deportes como el rugby ya admiten a deportistas transgénero, el COI ha pedido asesoría para saber de qué manera tratar la situación.

Mientras, en Mississippi, Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó la prohibición de atletas trans en deportes femeninos en secundarias y universidades.

En el ámbito profesional se dio un caso de controversia, luego de que Fallon Fox (mujer transgénero) peleó en un combate de artes marciales mixtas ante Kay Hansen (cisgénero), a quien le fracturó el cráneo en cinco minutos de contienda.

Aunque en un inicio el COI abrió la puerta para los atletas transgénero, y ya hay tres que pueden llegar a Tokio 2020, el análisis científico con inclusión, pero también justicia, mira hacia solicitar controles más puntuales y continuos, que garanticen una transición hormonal estable y sin ventajas sobre aquellas a quienes enfrentarán en los escenarios de la justa veraniega.

EL DATO

Atletismo es más exigente

World Athletics establece que para competir en sus eventos, una mujer debe mostrar que su cuerpo produce testosterona por debajo de cinco nanomoles por cada litro de sangre; mientras el COI permite el doble.

EL DATO

Semenya, difícil caso

La sudafricana Caster Semenya fue vetada de las competencias de atletismo, a causa de tener altos índices de testosterona que su cuerpo produce naturalmente, es decir: ser hiperandrogénica. La corredora no es una deportista transgénero, es una mujer que tiene niveles hormonales más altos de los permitidos por el organismo mundial.

EL DATO

En 1946 se instauró la verificación de sexo directa, que ya se prohibió para proteger los derechos humanos

BULLETS

El COI solicita a mujeres trans que deseen competir en sus eventos tres cosas:

Competir cuatro años en este género.

Hacer tratamiento hormonal por un año y bajar de un estimado de 29 nanomoles, a menos de 10ngr de testosterona por litro de sangre.

No exige cambios quirúrgicos a las mujeres transgénero.

Por Katya López Cedillo

maaz