The Falcon and The Winter Soldier: ¿A qué hora estrena Disney Plus el capítulo 2?

Disney Plus ha empezado 2021 con el pie derecho. No sólo porque durante su primer año logró captar a millones de personas en Estados Unidos, sino porque además de los amantes de los clásicos de la casa de Mickey Mouse, ha logrado recuperar la confianza en los fanáticos de dos de las franquicias más importantes de la cultura pop: Star Wars y Marvel.

Disney no sólo recopiló en su nueva plataforma de streaming las series y películas que ya todos conocíamos, sino que decidió apostar con contenidos originales que desde el inicio llegaron para quedarse dentro de los favoritos del público, prueba de ello els The Mandalorian, del universo Star Wars, y más recientemente WandaVision, una historia que marcó el inicio de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En tan sólo 9 capítulos, esta serie que nos lleva por la vida en pareja de Wanda Maximoff (La Bruja Escarlata) y Vision, el androide creador a partir de Jarvis y Ultron en las películas de Los Vengadores, sentó un precendente de lo que ofrecerá Disney en este tipo de contenidos divididos en episodios.

¡Más series de Marvel!

Y aunque WandaVision terminó a inicios de este mes, no tuvimos que esperar mucho tiempo para disfrutar de una nueva serie del UCM, pues apenas el pasado 19 de marzo Disney Plus estrenó el primer capítulo de The Falcon and The Winter Soldier, otro producto original que ahora se enfocará en estos dos superhéroes a quienes conocemos por ser amigos del ya desaparecido Capitán América.

Al igual que WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier se desarrolla después de los eventos de Endgame, cuando ya no están ni Steve Rogers ni Tony Stark (Iron Man); Sam Wilson, quien encarna a Falcon (interpretado por Anthony Mackie), a pesar de ser un 'héroe de guerra' y haber recibido el escudo del Capitán América -el cual rechaza y da al gobierno-, no tiene ni un centavo para apoyar a su hermana, quien se hizo cargo de su familia mientras él había desaparecido debido al chasquido de Thanos.

La serie también se centra en Bucky Barnes (The Winter Soldier), interpretado por el actor Sebastian Stan, quien fuera el mejor amigo de Steve Rogers, ahora está en rehabilitación luego de haber sido un Vengador, pero sobre todo, para tratar de superar su pasado como asesino de Hydra.

¿A qué hora se estrena el segundo capítulo?

El primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier nos dejó con algunas dudas sobre en qué momento se volverán a cruzar los caminos de ambos personajes, sin embargo, podemos intuir que será pronto, porque el gobierno no ha perdido el tiempo y ya presento al nuevo Capitán América.

Si estás en México, podrás ver el segundo capítulo de la serie en punto de las 02:00 horas de este viernes 26 de marzo; a esa misma hora también podrás verlo si vives en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia; en tanto en países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua se estrena a las 01:00 horas. En Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la zona este de Estados Unidos llega a las 04:00 horas, y el resto de EU deberá esperar a las 07:00 horas.

ovh