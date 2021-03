Luis Carlos Sámano nos habla del emprendimiento

Desde chico, Carlos Sámano supo que su pasión estaba en el mundo del emprendimiento, gracias a la influencia de sus papás.

Cuando incursionaste en el mundo del emprendimiento, ¿a qué retos te enfrentaste?

Me topé con muchas sorpresas de que yo estudié negocios y, curiosamente, nadie me explicó cómo pagar impuestos, cómo vender, nadie me explicó dónde seguir estudiando o a qué mentores seguir; me fui encontrando con estas cosas que en su momento los pude resolver.

¿Qué es Instituto 11?

Nace en agosto de 2018 y hoy es la plataforma educativa más importante en Latinoamérica, con más de medio millón de clientes en América Latina e, inclusive, en Europa. Tenemos programas educativos que compiten con maestrías o certificados que podemos encontrar en el mundo tradicional, y estamos próximos a sacar nuestras plataformas propias.

¿Qué hay detrás del emprendimiento, que la gente no conoce?

Yo encontré tres cosas principales. La primera es la resiliencia, que es una de las características que tienen las personas con algún emprendimiento. La segunda, fue el liderazgo, que es la habilidad de sacar lo mejor de los demás. Y la tercera es tener la capacidad de escuchar más de lo que hablas.

En su cuenta de Instagram, @samanolc tiene más de 45 mil seguidores, con los que comparte temas de negocios y empredimiento. Foto: Cortesía

¿Qué consejo le das a los emprendedores para sobrellevar la pandemia?

La recomendación principal es que aprendan a ser bilaterales, hay muchos negocios tradicionales que no tienen una página web ni redes sociales, y esto se vio muy reflejado con la pandemia, muchos quebraron; tienen que ser físicos y digitales. El segundo punto es que la mayoría no está acostumbrada a tener una caja chica, que es un ahorro para poder operar si las cosas van mal.

¿Cuáles son los puntos clave para comenzar un proyecto de emprendimiento?

El primero es encontrar un problema; dos, generar una lluvia de ideas para encontrar soluciones; tres, es hacer una investigación de mercado; cuarto es pretotipar, que es cuando haces un ejemplo de tu producto o servicio de la manera más barata posible; y el quinto es la preventa.

¿Hacia dónde visualizas el mundo del emprendimiento?

Es un tema delicado. Creo que estamos a un año de que las cosas vuelvan a la normalidad; yo creo que hoy las personas que están reforzando la parte bilateral se están dando cuenta que la forma más fácil de escalar en los negocios es a través del internet.

Por Daniela Zambrano

avh