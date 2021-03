"Bauty", el asesino del acordeón que anunció su crimen por WhatsApp

Juan Bautista Quintriqueo, mejor conocido como Bauty, se convirtió en un feminicida el pasado 24 de febrero,luego de violentar y apuñalar a su ex pareja Guadalupe Curual, con quién había tenido una hija, sin embargo ante las terribles situaciones de violencia doméstica, Curual decidió denunciarlo y separarse de él.

Bauty era un músico de 33 años que tocaba el acordeón en un cuarteto musical conocido como "Evolución chamamecera", en Villa La Angostura, en Argentina, según varias personas que fueron testigos del atentado, aseguraron que Bautista la estaba siguiendo y la atacó cuando ella salía de in cajero automático cercano al cuartel de bomberos.

El feminicida del acordeón previamente ya la había amenazado por teléfono, ya que mediante la aplicación de mensajes WhatsApp le dijo que la mataría a ella y a quien la estuviera acompañando, luego de que Guadalupe ya tuviera una nueva relación sentimental con otro hombre. Ella ya lo había denunciado seis veces por los constantes episodios de violencia.

Amenazas

Guadalupe vivía actualmente con una amiga que lamentablemente también era violentada por su pareja, a lo que hizo válida una restricción perimetral, lo que en México se conoce como una orden de alejamiento, la cual indica que el agresor no debe acercarse a la víctima a cierta distancia.

“El asesino estaba en Villa Traful -a 80 kilómetros de Villa La Angostura- y le dijo que cuando regresara la iba a matar, que si no era de él no iba a ser de nadie”, compartió a medios locales, Valeria, hermana de la amiga de la víctima, en la que agrega que el agresor le decía en repetidas ocasiones que "Sos mía, no vas a ser de nadie más, yo te voy a matar, te voy a hacer pagar todas".

Bauty fue arrestado poco después de cometer el femicidio, "¡Te quedas quieto, eh!", le gritaba una mujer, mientras que un hombre lo mantiene inmovilizado en el piso, Quintriqueo acuchilló en e pecho a Guadalupe a la altura del esternón al mismo tiempo que amenazaba a las personas que se acercaron.

El pasado 2 de marzo el feminicida del acordeón murió luego de haber intentado ahorcarse con el cable de una máquina que había en la sala del hospital donde estaba internado tras haberse autoprovocado lesiones cortantes luego del ataque a su expareja, la defensa de la víctima levantará cargos contra las autoridades penitenciarias por negligencia al no haber evitado el suicidio de Bauty.

Con información de Perfil

avh