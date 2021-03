Horóscopos: ANALIZA cada paso que des y procura a la gente que quieres para este 24 de marzo

Aries (21 marzo-20 abril)

Cuidado se esperan posibles problemas en el trabajo y en el ambiente laboral para este día para Aries, no dejes que esto te afecte y comienza a tomar acciones para arreglar cualquier situación mala que veas a tu alrededor. No descuides a las personas que quieres, por una muy importante en tu vida está pasando por un momento muy malo gracias a otras personas que han tratado de interferir en su relación de pareja, no dejes de apoyarle.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No es el momento para dar ese salto al vacío, necesitas arreglar muchos asuntos en tu vida y tienes muchas responsabilidades aún que debes atender, no puedes darte el lujo de dar un paso que no sabes cómo resultará mañana, espera un poco hasta que tengas una situación mucho mejor y tengas más seguridad en puedes corres un gran riesgo.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Deja de postergar tu vida por los demás, no siempre puedes solucionar los problemas que tiene la gente que quieres, muchas veces debes dejarles actuar en solitario y solo así aprenderán a como sortear las dificultades de la vida. Aprovecha este día ya que tienes la oportunidad de tomar un nuevo empleo, pero te sientes con un compromiso muy grande en la empresa o lugar donde trabajas actualmente.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Este miércoles es un gran día para darse un pausa y admirar lo mucho que has conseguido en la vida, es un buen momento para realizar un análisis de las metas que has logrado y aquellas que todavía no se hacen realidad. Tienes un buen ojo para estar en el momento preciso y en el lugar correcto, no dejes que esta habilidad se vaya, tienes que tomar atención a lo que estás haciendo ahora para lograr lo que deseas.

Leo (23 julio-22 agosto)

Recuerda ser paciente. Estás perdiendo la paciencia demasiado rápido y la gente que te rodea lo está notando, mucho temen acercarse a ti a hacerte algún comentario en tu trabajo, debes calmarte un poco e intentar tomar las críticas como algo bueno, no siempre todo el mundo busca hacer un ataque personal a tu ego.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Primero eres tú. Pasas por un agotamiento debido a la carga laboral que has tenido últimamente, no dejes que esto te pase la cuenta, tienes que comenzar a sacar cuentas alegres de lo que has obtenido gracias a tu esfuerzo, date el permiso de tomar unas vacaciones y no te dijes en gastos, comienza desde hoy a planear un viaje que te entregará mucho.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Recuerda que tú, eres el que debe tomar las decisiones. Dejaste de tener el control sobre tus decisiones, estás dejando todo en manos de otra persona, no puedes tomar esta opción, ya que no será sana para ti, tienes que comenzar a tomar tus propias opciones.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Para todos los Escorpio se viene un día pesado en el trabajo, por lo que deben estar preparados para lidiar con mucha presión, es probable que termines la jornada con un cansancio extremo, así que prepara todas tus cosas personales para la próxima jornada y procura dormir bien durante la noche.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Un día para pensar en lo que te está obstaculizando el avance en tu vida, en lo personal y profesional, es probable que sientas que te has detenido y que todo parece igual al día anterior y así sucesivamente, no dejes que esto te suceda, no caigas en la rutina, no dejes de ponerte metas para cumplir.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Vuelves a ver a tu familia el día de hoy, quizás después de largo tiempo, te darás cuenta que quizás no era necesario dejar pasar tanto rato sin hacerles una visita o sin estar presente en sus vida por tomar tu propio camino, lo que está muy bien, pero nos vamos sin mirar atrás y sin darnos cuenta que dejamos a quienes nos dieron todo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Disfruta las alegrías de la vida que se están haciendo presentes, pero necesitas experimentar mucho más para poder verlas y hacerlas realidad ante tus ojos. Tu alma necesita cuidados que te has demorado en darle, debes comenzar a mirar mucho más las cosas lindas que tienes a tu alrededor.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tienes el valor para enfrentar todo lo que pueda suceder en tu vida, no hay nada que puede hacerte frente ni tampoco mellar tus ganas de surgir y de estar bien en este mundo, no dejes que nada te acobarde, tienes todas las herramientas que necesitas para tener el éxito que te mereces.

Frase del día: "Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida" Confucio

dza