¿Cuándo es el Día internacional de lo RETRO? Descubre por qué se celebra

¿Quién no recuerda con un profundo suspiro los tiempos del Game Boy, las películas en VHS, los divertidos chismógrafos, las cámaras Polaroid y los autocines? seguramente en el Día internacional de lo Retro te ayudará a sentirte un poco menos nostálgico ante estos objetos y sobre todo la moda que nos recuerda que en otros tiempos la vida era más simple, sencilla y bella.

Las bicicletas con accesorios metálicos, los flequillos de los 80, las chamarras de cuero al más puro estilo de Elvis Presley y la icónica melena rubia de Marylin Monroe, han hecho que el día retro se celebre anualmente cada 2 de marzo, sin duda alguna esta celebración será muy diferente debido a la pandemia por Covid-19, debido a que la añoranza y la nostalgia del pasado (sin coronavirus) está más latente que nunca.

Es muy común que en la mayoría de las familias, siempre esté ese objeto que nos recuerda toda la historia y el paso del tiempo con tan solo verlo, desde las antiguas televisiones en blanco y negro que funcionaban a partir de enormes bulbos, que hoy en día se vuelven parte de los muebles de la casa, que incluso ahora son la base para colocar la pantalla y el módem para ver Netflix.

Incluso espacios tan íntimos como el ropero de la abuelita en el que aguarda "cosas maravillosas", recuerdos como alhajas antiguas que alguna vez fueron en último grito de la moda, la fiebre de los discos de vinil, en la que se podían reproducir las más grandes canciones de la historia, en la que sencillamente al recordarla y cerrar los ojos es volver a vivir ese momento, cuando las abuelas y los abuelos recordaban los grandes bailes de salón en la que el simple hecho de permanecer juntos los hacía vibrar.

Cientos de objetos que evocan esas épocas en las que la sociedad comenzaba una revolución cultural, industrial y tecnológica, incluso ciertas bebidas y platillos gastronómicos como las malteadas, la coca cola de vidrio o las cajas de Corn Flakes, engloban un tiempo que es digno de representarse en éste día, algunos lo celebran simplemente recordando ciertos sucesos mientras que otros hasta desempolvan sus disfraces más retro y algunas chicas hasta utilizan un maquillaje propio de la época.

¿Retro o Vintage?

Aunque son tendencias muy similares al evocar al pasado con tanto cariño, no es lo mismo, ya que mientras lo retro y todo lo que lo engloba su estética permanece atemporal, además de que algunas son similares a los originales, lo retro es algo que puede fabricarse hoy en día o "modernizar" un modelo retro para cubrir cierta utilidad para hoy en día, pese a ya no estar en circulación o no estar a la moda, aún tienen cierta utilidad o al menos son objetos que guardan un gran valor sentimental.

En cambio, lo vintage, es verdaderamente fabricado desde el pasado, además de poseer originalidad y autenticidad, llevando esta tendencia a tener un mayor crecimiento del mercado y los tianguis en los que podemos encontrar infinidad de objetos antiguos a un muy buen precio, incluso algunos objetos si se someten a cierta restauración, pueden ser útiles y tener un segundo aire "remasterizado".

Con información de La Verdad de Tamaulipas

avh