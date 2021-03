¿Por qué no tengo pareja? Claves para encontrar a tu media naranja I PODCAST

La desilusión y el sentimiento de desesperanza, se apodera de las personas tratando de encontrar a esa persona que los acompañe en su vida, pero esto se da más por una costumbre o estigma social que tu vida no puede ser completa si no tienes una pareja a tu lado. Sin embargo, te has preguntado ¿necesitas realmente a alguien en tu vida para ser feliz?

Según la Real Academia de la Lengua Española, la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados, las crisis son en esencia cambios.

Al escuchar la palabra crisis, estamos acostumbrados a reaccionar con temor y alarma, pues tendemos a considerar que los cambios son negativos, no obstante esto no necesariamente es así, por el contrario, lo natural en la vida es el cambio y con los cambios vienen nuevas oportunidades, accedemos a cosas o situaciones a las que anteriormente no nos era posible acceder.

El filósofo griego Aristóteles, afirmaba que hay seres en acto y en potencia, el ser humano pertenece a estos dos tipos de seres pues en un momento dado es alguien y con las experiencias de su vida cotidiana, tiene la oportunidad de generar aprendizaje y por tanto cambio, podemos perfeccionarnos y modificarnos constantemente, pensémoslo de esta manera, un ser humano viene al mundo en estado inacabado, nacemos bebés y poco a poco nos convertimos en niños, adolescentes, adultos y ancianos, si comparamos al anciano con el bebé en realidad encontramos muy pocos elementos para afirmar que son la misma persona, en realidad está comprobado que las células del cuerpo adulto casi no tienen nada en común que las del bebé que se fue.

Al ser seres, cruzados por el tiempo y el espacio, lo natural es el cambio, por tanto, todo lo inherente a lo humano está sujeto al devenir, entre ello las relaciones de pareja. Las parejas atraviesan por distintos momentos, retos, etapas de vida entre otras, y si sumamos a la experiencia individual, la complejidad de la experiencia en pareja, tenemos un fenómeno de adaptación y reto continuo.

El riesgo radica en estancarnos en una situación de comodidad y perseverar en el intento de reestablecer las cosas como fueron anteriormente, las crisis de pareja, vistas desde el ángulo adecuado, son una gran oportunidad de union y crecimiento.

