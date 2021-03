DISNEY PLUS: Falcon y el Soldado del Invierno ¿Cuándo se estrena la serie?

Tras el final de WandaVision, llega a Disney Plus la segunda serie original de Marvel Studios, la cual, abordará la historia de los dos aliados más cercanos del Capitán América, y el regreso de un villano ya conocido para nuestros héroes. Continuando los eventos de Avengers: Endgame, Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Soldado del Invierno) emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades, y su paciencia.

Su rodaje comenzó en octubre de 2019 en la ciudad de Atlanta, Georgia, y continuó normalmente hasta marzo, donde el Coronavirus fue catalogado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud y los obligó a postergar las grabaciones. Tras meses de incertidumbre retomaron las acciones en septiembre en la misma locación, pero antes viajaron a República Checa, donde dieron por terminado el trabajo.

¿Quiénes son los protagonistas?

El reparto estará conformado por: Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Winter Soldier), Danuel Brühl (Barón Helmut Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker) y George St-Pierre (Batroc). También aparecerán Don Cheadle (War Machine), Erin Kellyman (miembro de Flag-Smashers) y Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mill y Carl Lumly en roles desconocidos.

¿Cuándo se estrena Falcon y el Soldado del Invierno?

El lanzamiento oficial de 'The Falcon and The Winter Soldier' en la plataforma Disney+ será el viernes 19 de marzo en diferentes horarios, de acuerdo al país en donde te encuentres, pero en Latinoamérica será a la mañana. Una semana antes del estreno llegará 'Marvel Legends', un programa que repasará la historia de los protagonistas.

Según Disney Falcon y el Soldado del Invierno tendrá seis episodios. Será más una miniserie, pero con la característica de que sus capítulos tendrán una duración de entre 50 y 60 minutos, mucho más que el programa de Wanda Maximoff y Vision.

¿En qué horario se estrenarán los episodios?

México y Centroamérica: 02:00 AM

Colombia, Perú y Ecuador: 03:00 AM

dgp