Irit Tal: mujer ciudadana del mundo

Estudió cine y arte en la Universidad de Tel Aviv y en Bélgica obtuvo una licenciatura en chocolatería. Una apasionada de la cultura y la moda, Irit, esposa del Excmo Señor Embajador de Israel, el Sr. Zvi Tal, nos platica su papel en el mundo de la diplomacia.

¿En qué lugares han representado al Estado de Israel?

México es nuestro quinto puesto como embajadores. Hasta ahora hemos estado solamente en Europa: Bélgica, Roma para el Vaticano, de nuevo Bélgica, después París y ahora México.

¿Cuál es tu papel principal como esposa del embajador de Israel?

Como Israel es un país muy lejos de México sucede que las personas muchas veces no conocen mucho al respecto entonces me toca la Hermosa tarea de dar a conocer la cultura, gente, historia, comida, lugares, belleza, innovación, medicina, tecnología, agricultura y todo lo que Israel tiene que ofrecer. Para mi hablar de Israel y del amor que le tengo es mi papel principal como esposa del Embajador y representante de mi país.

¿Qué proyectos tienes para tu estancia en México?

Mi meta es hacer que Israelíes y Mexicanos trabajen juntos en tantas áreas se puedan y promover a Israel en distintos sectores como la gastronomía, turismo, moda, cultura y cine. Estoy trabajando en un intercambio de estudiantes con la universidad de Israel y una escuela de cine Mexicana. Creo que ambos estudiantes pueden aprender unos de los otros. Para mí la cooperación mutua es muy importante. Para el dia Internacional de la Mujer organice junto con mis colegas de la la embajada un Webinar llamado “Diplomacia en Tacones” con la participación de Marcela Celorio, Cónsul General de México en Los ángeles y Einat Kranz Neiger, para compartir sus experiencias y desafíos durante su proceso para alcanzar sus cargos diplomáticos. Me gustaría trabajar para los niños de México, tuve la oportunidad de hacerlo antes de la pandemia y lo continuaré haciendo en cuanto se pueda.

¿Cómo es la vida de la familia de un diplomático?

Esta vida no es para todos, yo crecí así y me encanta. Mudándome de país en país, conociendo gente nueva, culturas nuevas. Es difícil para algunas mujeres, yo siempre digo que con quien te casas es con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Puede ser frustrante porque normalmente debes abandonar tu carrera para seguir a tu esposo. También el cambio de escuela de los hijos y de grupo social es un tema. Para mi siempre fue prioridad ir a países con colegios internacionales en donde pudieran tener una Buena vida social. Si la familia no está bien, el papel como diplomáticos no se puede desempeñar bien.

¿Qué es lo que más miedo te da cuando te vas a mudar a otro país?

Cuando eres una ciudadana global como yo, el mudarte no da miedo te da emoción. Hasta ahora no hemos estado en lugares difíciles o que me den miedo. Lo único que me ha preocupado hasta hoy es que mis hijos se adapten bien a la escuela con sus amigos, estudios y ya.

LAZOS. Describe a la población femenina israelí como fuerte e independiente, sin generalizar. Foto: JDS Agencia

De todos los países en los que has vivido, ¿Cuál consideras el más difícil para ser mujer?

Siento que como mujer, el conocer tu entorno, el idioma y poder socializar es vital para poder ser independiente, para poder ir a donde quiero como quiero. Por eso para mi México ha sido el que ha representado un mayor reto para mi, por la inseguridad, a veces me siento frustrada por no poder ir a solas a lugares que me gustaría poder explorar.

¿Cuál ha sido tu mayor reto personal?

Como mamá y como mujer definitivamente la distancia física con los hijos que están en Israel. Verlos solamente una o dos veces al año es muy difícil. A los 18 años tuvieron que regresar a Israel para entrar al ejército y el saber que estaban ahí solos fue muy difícil.

Describe a la mujer israelí

No quiero generalizar pero la mujer israelí se define como “fuerte e independiente”.

Por Brenda Jaet

