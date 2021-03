Tecate Pa’l Norte Virtual revela a las bandas que tocarán en este festival

A un año de la llegada de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus SARS Cov-2, los eventos masivos y festivales en México y todo el mundo, frenaron sus actividades, sin embargo, esto hizo que muchas productoras de eventos reaccionara y decidieran reinventarse o morir.

Es así como Pa'l Norte se reestructuró y decidió convertirse en el primer evento a nivel mundial, el cual presentará a los mejores artistas el próximo 17 de abril del presente año.

Tecate Pa'l Norte Virtual u2014 El primer festival virtual de todo el continente. 1 du00eda, 18 artistas y 3 escenarios en un... Posted by Tecate Pal Norte on Monday, March 1, 2021

Este mismo festival, contará con un set exclusivo para el evento con más de mil minutos ininterrumpidos de música que serán producido en distintas parte de todo el mundo, en el que además, contará con una increíble producción audiovisual que tiene como curriculum a festivales como NYE y Tomorrowland Around the World, por lo que promete no decepcionar a sus fans.

Artistas invitados

Entre su cartel, se encuentran 18 artistas al estilo del festival, quienes serán los encargados de hacer vibrar tres escenarios, nunca antes visto en el mundo.

Artistas como Guaynaa, Intocable, Martin Garrix, Mau & Ricky+ Camilo, Milky Chance, Molotov, Mon Laferte, Sebastián Yatra, The Hives, Caloncho, Drake Bell, Enjambre, Leon Leiden, Sabino + Gera MX, Siddhartha y con la participación especial de Franco Escamilla son los que integran esta cartelera que estará el próximo mes.

Además, cabe destacar que el público podrá moverse entre los tres escenarios que estarán disponibles a su conveniencia, y como es ya una tradición en este festival, un artista sorpresa se hará presente en esta edición cuando suene la sirena, que por primera vez, será tocada de manera simultánea en todos sus escenarios.

Horario y venta de boletos

Desafortunadamente, este festival se llevará a cabo únicamente el 17 de abril, de las 16:00 horas hasta las 23:00 horas, (tiempo de México). La preventa de los boletos de este evento iniciará el próximo miércoles 3 de marzo y tendrá un costo de 295 pesos mexicanos.

Además, es importante mencionar que Pa'l Norte Virtual es una versión alterna a la que ya conocemos que está programada para el 12 y 13 de noviembre con sede en Parque Fundidora, en la ciudad de Monterrey

