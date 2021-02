Emily in Paris: ¿Por qué hay polémica por sus NOMINACIONES a los Globos de Oro?

Desde su estreno en octubre del año pasado, Emily in Paris se convirtió en un suceso de audiencia en Netflix. Sus buenos números de vistas y rating le permitieron renovar una temporada más y justo este miércoles fue nominada a los Globos de Oro 2021, como mejor serie de comedia.

Y es que la serie estaba fuera de todas las quinielas y competirá por la mejor serie de comedia. Su elección generó opiniones encontradas, porque hubo quienes la consideraron injusta y hasta exagerada. ¿De qué se trata?

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood llevó a cabo un evento esta mañana para publicar los talentos destacados del año, que pelearán por el prestigioso premio. En la categoría de mejor programa cómico se encuentran The Flight Attendant, Schitt's Creek, The Great y Ted Lasso junto a la producción ambientada en Francia. El ganador se conocerá el 28 de febrero en una gala virtual.

Nadie lo esperaba

En redes sociales, la serie se ganó (o reveló) varios detractores que abucheaban sus nominaciones a los Globos de Oro. 2021, pese a ser una de las series más vistas de Netflix en octubre y tener una buena valoración de la crítica. IMDB le dio un 74% de aprobación, mientras que Rotten Tomattoes le otorgó un 63%.

Sin embargo, también cosechó opiniones encontradas. Particularmente en Francia, donde la acusan de promover un estereotipo de los franceses.

"¿Emily en París está nominada a los Golden Globes? Que la serie es bonita para pasar el rato, ¿pero para nominada", "es preciosa yo recomiendo mucho, mira que yo me vi Emily en París en un finde, ¿pero Globo de Oro? No","Perdón, pero no entiendo cómo Lily Collins (nada contra Lily, really) está nominada por Emily in Paris y Victoria Pedretti no tiene nominaciones ni por Bly Manor ni por You #GoldenGlobes, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer al respecto de esta publicación.

Lily Collins también fue nominada a los Globos de Oro 2021. La hija del famoso cantante está ternada entre las mejores actrices de comedia junto a Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Elle Fanning (The Great), Jane Levy (Zoey's Extraordinary Playlist) y Catherine O'Hara (Schitt's Creek).

Yo amo a Lily Collins, pero ¿en serio? Emily in Paris es una serie súper básica y llena de clichés uD83EuDD74uD83EuDD74. No entiendo por qué está nominada uD83EuDD74. https://t.co/AujlgMKp8f — Jami uD83DuDD05 (@TabataaF) February 3, 2021

