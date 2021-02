Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 25 de febrero según tu signo

La carta de este jueves 25 febrero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 25 febrero es el 10 de bastos del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta señala que seguramente has estado llevando cargas en tu vida, problemas sentimentales, económicos, familiares o los tres al mismo tiempo, lo positivo de esto es que ya ves una luz al final del camino, todo esto que te preocupaba por fin poco a poco comienza a resolverse.

Amor

Estas arrastrando problemas del pasado con tu pareja, o ponen cartas en el asunto y de una vez ambos se responsabilizan de sus acciones y arreglan todo o mejor se sueltan, por que no es sano para ninguno de los dos, así que solo tienes dos opciones pero un solo camino que es estar tranquilo o tranquila.

Trabajo o dinero

El diez de bastos invertido anuncia un importante alivio en lo laboral, tus tareas pueden ser disminuidas y tu estarás mucho más tranquilo sin tantas responsabilidades pues así te dará tiempo de hacer todo y hacerlo bien y eso será gratificado.

Salud

Si habías mostrado algunos problemas leves de salud como alguna infección estomacal o alguna gripe, no te preocupes pues esta carta muestra que muy pronto vendrán mejoras en tu salud.

