Disney Plus: Las mejores producciones que llegan a Star incluidas estas dos CLÁSICAS SERIES

El catálogo de Disney Plus parece ser una joya en bruto que no deja de sorprender. A pesar de que se encuentran clásicos o las aportaciones mejor logradas de Pixar, también nos ofrecen series como Los Simpson, Patoaventuras, Gravity Falls y The Mandalorian, solo por mencionar algunas. Pero la empresa de Mickey Mouse se ha hecho dueña de otras grandes producciones de Hollywood.

El enfoque de Disney Plus tiene que ver con el enfoque de siempre que es entretener a la familia. Es por ello que los productos pensados para el público adulto los han condensado en una nueva sección llamada Star. Aquí podemos encontrar clásicos como 'Expedientes secretos X' y 'Lost'. Es por ello que si todavía nos las has visto, es una buena oportunidad para hacerlo pues se encuentran desde el inicio.

Dos clásicos

'The X-files', mejor conocida en Latinoamérica como 'Expedientes secretos X', se ha convertido en una de las producciones televisivas más exitosas de la televisión. Fue una de las responsables de la época de oro de las series estadounidenses de los años 90. Esta serie de ciencia ficción avanza con una complejidad grabada de manera cinematográfica pero en pequeño formato. Sus primera temporadas siguen siendo cautivadoras.

Mientras que 'Lost' representa una serie adictiva. Es muy complicado que el televidente no puede perder las ansias para visualizar el capítulo siguiente. Esto por la sencilla razón de que la producción de la serie es tan convincente que uno siempre tiene los deseos de saber qué es lo que pasará en la dichosa isla en donde han quedado atrapados esta tripulación.

Esta serie no solo nunca deja de sorprender sino que para dejarnos con el ojo cuadrado cada personaje desarrolla una historia que nos deleita debido al alcance que tiene cada uno de ellos. Aunque permanecen atrapados, la serie toma un ritmo de ir creciendo mientras pasan los capítulos. Esto es parte de lo que ofrece el nuevo contenido de Disney Plus, mismas que están destinadas a la sección Star.

Otras recomendaciones

Sin embargo, la plataforma cuenta con cerca de 40 series. De esta manera podemos disfrutar del clásico Futurama, creado por Matt Greoning, y Padre de Familia. Pero si lo tuyo no son las series animadas, también hay lugar para la acción, ciencia ficción y suspenso en '24' o la muy graciosa 'Modern family', sin olvidar a los zombies de 'The walking dead', considerada como una de las mejores producciones de la década pasada.

Pero la variedad no termina ahí. También se encuentra la serie policiaca 'Bones' o la comedia 'Friends', también señalada por los especialistas como una de las series más emblemáticas de todos los tiempos, pero también está la casi copia de esta serie que es 'Cómo conocí a tu madre'. Pero también hay lugar para las historias criminales como en 'Castle' y la muy afamada 'Prision break'.

Para disfrutar de todo este contenido, lo que debes de hacer es suscribirte a Disney Plus en el plan anual para tener acceso a todo el catálogo, desde series hasta películas. Esta suscripción incluye el acceso ilimitado a todos los estrenos así como a la sección Star que promete ser una competencia seria para Netflix. Al mismo tiempo, tienes acceso al contenido del universo de Marvel y Star Wars, así como a las animaciones desarrolladas por Pixar.

Con información de Hipertextual.

rcb