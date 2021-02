¿Quieres desquitarte de tu Ex? Empresa de PAPEL HIGIÉNICO le imprime su cara

¿Guardas algún resentimiento o quieres desquitarte de alguna ex pareja? Si tu respuesta es un contundente ¡Sí! entonces debes saber que la empresa Toilet Face, dedicada a la fabricación de papel higiénico ha sacado al mercado uno de sus productos con una genial variante, en la cual el cliente puede pedir que impriman el rostro de el ex novio o ex novia.

La empresa decidió personalizar su producto con las caras de esos desdichados recuerdos. incluso, la marca ha decidido que pueden imprimir también imágenes de escudos de algún equipo de futbol, el rostro de un político o lo que prefieras.

Papel higiénico para limpiar tu pasado

El nombre de la compañía es Toilet Face, empresa que ha llamado la atención en Reino Unido por su peculiar estrategia de mercadotecnia.

A través de su tienda en línea, la compañía busca que las personas puedan hacer un regalo o simplemente comprar para ellos mismos un rollo de papel. De acuerdo con la página de Toilet Face, cada rollo de papel tiene un precio de 7.89 libras esterlinas (226 pesos mexicanos aproximadamente). Como verás, es un gusto caro, pero que bien vale la pena.

Toilet Face describe en su página que el papel con el que se realizan los rollos es reciclado y la tinta con la que se imprimen las imágenes es natural, por lo que puedes estar tranquilo y seguro, no dañará tu piel. Lo único que hay que hacer es subir una foto a la tienda en línea. La marca menciona que debe ser a color y en alta resolución para que el resultado sea mejor.

También puedes añadir texto de no más de 100 caracteres, pero aumentará una libra esterlina el costo, algo así como 28 pesos más.

