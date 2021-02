Ranking de los GATOS más famosos de la TELEVISIÓN en los 90'S

Los gatos son seres elegantes y felinos de mucha clase que llegaron al mundo para dominarlo y no como Pinky y Cerebro, que se quedaron sólo en el intento. Son animales domésticos muy independientes, pero sobre todo muuuuy curiosos y metiches. Precisamente por eso y de todos sus tipos han tenido varias apariciones en televisión.

Normalmente acompañan a brujas o personajes sobrenaturales, aunque también están a un lado de seres de lo más mundanos y normales, pero esta vez traemos para ti un ranking de los gatos más famosos o populares de la televisión, que en más de una ocasión nos sacaron una sonrisa.

5.'Tigre'

Probablemente el menos famoso, pero no por eso menos entrañable, es 'Tigre', el único gato que no es negro de 'La Academia Cackle' y pertenecía a Mildred Embrollo en 'La Bruja Desastrosa'. Todos lloramos cuando casi moría en 'La Facultad Habra Kadabra'

4. Garfield

Mascota de Jon Arbuckle junto con Odie, Garfield es un gato que le robó el corazón a muchos jóvenes que crecieron en la década de los 90. La caricatura proviente del cómic de Jim Davis. Se trata de un gato gordo anaranjado, con rayas negras y una peculiar forma de actuar. Tiene aproximadamente 7 años (es un British Shorthair Red y no un gato persa). Le encanta comer, dormir (ambas acciones en cantidades asombrosas), ver la televisión y burlarse de Jon y Odie.

3. Luna

La incansable 'Luna' que andaba atrás de Serena en las series de 'Sailor Moon', también se ganó un lugar especial en nuestros corazones, pues todos amábamos cuando la regañaba. ¡Ay!, con sólo ver su carita a muchos nos recuerda la icónica serie donde veíamos la vida secreta de la Sailor Scout.

2. Salem Saberhagen

Más de uno recordamos a 'Sabrina, la bruja adolescente' por el fantástico personaje de Salem, su gato parlante, que no perdía oportunidad para tirar comentarios sarcásticos sobre la vida amorosa de la bruja, política norteamericana o casi cualquier otro tema. ¡Fue un clásico! y no lo podremos olvidar.

1. Silvestre

Oír la pregunta: "¿A que no has visto este lindo gatito?" nos remite automáticamente a este gato, por lo que gracias a ello se ganó el puesto número uno, ya que fue icónico y aparece en playeras, gorras, mochilas, cuadernos y un largo etcétera. Por mucho, creemos que es el gato más famoso de todos. ¿Quién no lo ubica?

lctl