¡Cómo que no es Mario Bros! Elon Musk revela el único videojuego que ha jugado en su vida

Elon Musk, el multimillonario empresario, reveló que el único videojuego que ha jugado en toda su vida ha sido de la franquicia de ciencia ficción "Halo", mismo que desarrollo Microsoft.

El cofundador de Tesla, confesó que le gustan los videojuegos en computadora, sin embargo, un usuario en Twitter le preguntó cuál era su videojuego favorito, a lo que él contestó; "Solo Halo"

El también jefe de SpaceX, nombró varios de sus títulos favoritos en junio del año pasado, cuando explicó que le gustaba el género de ciencia ficción, en concreto, las distopías o situaciones catastróficas no deseadas como "Bioshock", "Fallout: New Vegas", "Saints Row IV", "Deus Ex" y "Half-Life 2".

Cyberpunk 2077

Cabe recordar que Musk presentó el pasado 28 de enero la variante de Plaid S del Tesla Model S, renovado por primera vez desde que se lanzó en 2012, teniendo un volante rectangular deportivo y una pantalla táctil central como comúnmente se conoce, que es una computadora real, de muy alto rendimiento, que incluso se puede jugar Cyberpunk 2077.

Respecto a este juego futurista, mismo que fue criticado por sus defectos iniciales, escribió que su estética era "increíble, y aún con parches en caliente, se trataba de un juego genial".

Plaid Model S ships next month pic.twitter.com/HFUPTnQiPB — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

DRV