Para Martha Castañeda no hay límites en el mundo fitness

Con sus videos de ejercicio en Instagram ha logrado motivar a muchas personas a tener una vida activa y saludable.

¿Qué hizo que te dedicaras al mundo fitness?

Tengo cuatro hijos y siete nietos, el deporte siempre me gustó, durante algún tiempo practiqué gimnasia olímpica a nivel estatal. A los 52 años, uno de mis hijos realizó un maratón como un tributo para su esposa que tenía cáncer de mama. Fue el momento donde decidí dejar de fumar, y para disminuir el estrés, empecé a correr en Reforma a las 6 de la mañana, sin ningún entrenador y con los tenis incorrectos. En un año hice mi primera carrera, hoy llevo siete maratones en México, Disney y Chicago, con 42 km 195 m.

¿Practicas algún deporte?

Sí, llevo años practicando pole fitness, es un deporte que me reta, se necesita mucha fuerza. Es muy padre compartir la clase con jovencitas porque me motivan, y hemos creado un grupo muy bonito. Además, comparto rutinas de ejercicio, con gran actitud, porque amo la vida.

¿Cómo es un día de la Nonna Fit?

Me levanto temprano, me preparo un café y saco mis mancuernas, el mat y la caja para hacer ejercicio una hora. Me baño con agua fría, desde hace 20 años, y me voy a trabajar.

¿De dónde surge tu frase “La tercera edad es una oportunidad”?

He platicado con gente más grande, que piensa que por la edad las oportunidades en todos los aspectos ya se terminaron y que estamos en decadencia; es normal que con los años van surgiendo limitaciones, pero la vida sigue y uno debe siempre estar en la línea.

¿Qué tips compartes para tener una vida saludable?

Caminar 20 minutos, para que tu cuerpo esté activo, es importante ir a paso rápido para empezar a sentir calor. Controlar los carbohidratos es fundamental, y consumir frutas naturales. Evitar los refrescos y tomar dos litros de agua diario.

¿Por qué te dicen Nonna Fit?

Mis primeros nietos son de ascendencia italiana, y decidí que me llamaran “Nonna”. Ellos me pusieron la Nonna Fit en las redes sociales.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ