¿Los extraterrestres ayudaron a nuestra especie a caminar en dos pies?

El caminar sobre dos pies no siempre fue algo común para los homínidos y aunque el bipedismo no ocurrió de un día para otro, sí es un misterio para los antropólogos, por lo que se presta para crear teorías conspirativas que aseguran que fueron los extraterrestres quienes ayudaron a los humanos a poder andar como lo hacemos en la actualidad, sin embargo, no hay evidencia de que eso pasara.

Y es que prácticamente no hay mucha información acerca de cómo se movían los de nuestra especie antes de caminar en dos pies, existen algunos estudios que arrojan luz gracias a huesos hallados; por ejemplo, en 1994 en Etiopía se encontraron fósiles de primates homínidos caracterizados por la postura erguida y la locomoción bípeda que antes no se conocían. Eran los restos de una mujer adulta perteneciente a la especie Ardipithecus ramidusa la cual fue llamada "Ardi", más tarde, encontraron 100 fósiles de la misma especie, la cual habría existido entre 4.2 y 4.4 millones de años atrás.

Fue un proceso muy largo. Foto: Especial.

Tras estudiarlos se dieron cuenta que la estructura del pie permitía dar pasos impulsándose con los dedos, tal como lo hacemos hoy. Los expertos sostienen que el caminar de “Ardi” no era como el que tenemos ahora, pero al menos se sabe que ya era una característica de la especie hace más de 4 millones de años. Los expertos han encontrado más fósiles, de distinta antigüedad, con características similares.

¿Cuándo se dio el salto gigante?

De acuerdo con el consenso científico, el Homo erectus fue el primero en tener las piernas largas y los brazos más cortos, lo que les habría permitido caminar, correr y moverse muy parecido a lo que hacen los humanos en la actualidad, además del crecimiento del cerebro, lo cual le permitió tener la capacidad de fabricar y usar herramientas.

Los investigadores explican que es imposible pensar que los aliens ayudaran a los homínidos, porque el caminar humano tardó mucho en desarrollarse. Apareció en África hace más de 4,4 millones de años, mucho antes que la fabricación de herramientas. Sin embargo, lo que sigue siendo un completo misterio es el “¿por qué?”, algunos teóricos creen que la bipedación ocurrió para ver o huir mejor de los depredadores o el cambio en sus hábitats.

SIGUE LEYENDO...

¿Por qué nunca hemos visto extraterrestres? Esta teoría lo explica

msb