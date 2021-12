Horóscopo chino 2022: Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco

Se aproxima el inicio de un nuevo año, el 2022, y ya se han dado a conocer las predicciones para aquellos que se rigen por el horóscopo chino, el cual tiene un ciclo similar al horóscopo tradicional de occidente, en el cual hay doce signos. Sin embargo, una de las principales diferencias que lo distingue del zodiaco tradicional es que en la astrología oriental hace puntual énfasis en la espiritualidad.

Los 12 signos del horóscopo chino son nombrados con animales y se basan en el año de nacimiento, además integra en las características de cada uno el carácter de una persona. El horóscopo chino se basa en 12 temperamentos arquetípicos y al igual que en la astrología occidental, cada signo del zodiaco chino, o signo animal, abarca rasgos de personalidad, tanto positivos como negativos.

Los animales de cada signo se repiten cada 12 años en este orden: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Para el año 2022, el cual es designado como "Año del Tigre de Agua", el ciclo zodiacal iniciará el primero de febrero de 2022 y concluirá el 21 enero de 2023.

Los 12 animales que conforman el Horóscopo Chino

Este 2022 será el Año Nuevo Chino del tigre de Agua. FOTO: Twitter

Para conocer cuáles son los 12 animales diferentes que conforman el Horóscopo Chino a continuación se enlistan aquellos que lo constituyen y el año que le corresponde a cada uno, a partir del siglo pasado.

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020. Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022. Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024. Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025. Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026. Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027. Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028. Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029.

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029. Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030.

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030. Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031.

Predicciones para los 12 signos durante 2022

El horóscopo chino se basa en 12 temperamentos arquetípicos. FOTO: Pixabay

El Año Nuevo Chino 2022 estará regido por el elemento del agua, por lo cual a este nuevo ciclo se le relaciona con inundaciones o lluvias intensas. Al agua también se le vincula con rasgos como el peligro, aunque también puede representar un momento “especial para la osadía y la grandeza”. A continuación, compartimos las predicciones de cada signo animal para el 2022.

RATA: Quienes han nacido en los años de la rata en este 2022 tendrán muy buenas oportunidades para consolidar proyectos, además de trabajar con distintos socios, claro que esto también significará mucho trabajo, sin embargo, habrá recompensas, por lo que el dinero no dejará de fluir. Tendrán momentos de estrés, pero esto no debe evitar seguir concentrado y perseverante.

BUEY: Este nuevo año puede ser un excelente momento para que la riqueza llegue, así que el dinero llegará siempre y cuando se trabaje con un poco de mayor esfuerzo. Se presentarán oportunidades para mejorar el rendimiento, lo cual te llevará a alcanzar diversas metas financieras. Si no se da un excedente de esfuerzo es posible que las oportunidades de crecer económicamente tarden en llegar y se puedan presentar algunos obstáculos financieros.



TIGRE: El año 2022 será el "Año del Tigre", por lo que para aquellos que nacieron bajo este signo tendrán un momento de calma y tranquilidad, quizá esta condición no los lleve a encontrar las mejores alianzas u oportunidades, pero tampoco los hará tropezar con baches que les impida avanzar. Finalmente sí llegarán a tener un buen balance financiero, ya que al no tener altibajos económicos las finanzas no se verán afectadas.

Cada signo del zodiaco chino, o signo animal, abarca rasgos de personalidad, tanto positivos como negativos. FOTO: Especial

CONEJO: Este 2022 será un muy buen año para aquellas personas nacidas bajo el signo del conejo, pues podrán ampliar su círculo social y conocer más personas que los conducirán a acceder a ofertas lucrativas. Es el año de éxito para los proyectos que se propongan, pero deben estar preparados para estar en permanente movimiento, ya que de quedarse estáticos podrían perderse de grandes oportunidades.

DRAGÓN: Para los nacidos en este signo, el siguiente año chino traerá la oportunidad de proyectarse profesionalmente con otros colegas. Si bien no crecerá de manera intensa económicamente, tampoco será un mal momento para sus finanzas. No debe creerse ni generarse falsas expectativas, así que será un buen momento para dejar fluir las cosas y de enfocarse en el bienestar espiritual, una opción es analizar detenidamente los resultados de cada acción que han realizado.

SERPIENTE: Para los nacidos en este signo el 2022 les presentará la oportunidad de eliminar las cosas negativas de su vida, pero no hay que olvidar que si se presenta algún problema por delante, hay que afrontarlo con certeza. Vienen excelentes oportunidad para crecer profesional y laboralmente, pero se deben esforzar para conseguirlas, de lo contrario podrían dejar de percibir las bonanzas que tanto espera.

CABALLO: Para los nacidos en bajo el signo del Caballo, en este siguiente ciclo anual que está por comenzar, el Tigre les otorgará claras oportunidades para brillar y así demostrar de qué están hechos, por ello será la hora de mostrar las capacidades y habilidades con que se cuenta, deben además estar preparados para los cambios y cualquier imprevisto relacionado con el tema laboral, es por eso que deben tener claro qué es o que desean para su vida de aquí en adelante.

La astrología oriental hace puntual énfasis en la espiritualidad. FOTO: Especial

CABRA: Para los nacidos bajo este signo pueden esperar muchas cosas positivas para el ámbito social; tanto en el amor como en la familia. Esto los conducirá a fortalecer sus relaciones, solo habrá que asegurarse que este encuentro no llegue a afectar sus finanzas. Vienen muchas cosas positivas, aunque no deben olvidar que se hallarán ante algunos obstáculos laborales y profesionales; nada que no puedan superar si están atentos para reconocerlos.

MONO: Para quienes nacieron en los años del Mono les avecina una excelente oportunidad para conseguir los objetivos que se han propuesto y especialmente aquellos en los que no han creído concretar. Claro, que dependerá de que se organicen bien, planeen sus proyectos y la ejecución de los mismos. Pero es preciso que se enfoquen en sus intereses verdaderos con gran entusiasmo y les den prioridad a aquellos que realmente necesitan ahora. Todo esto con el objetivo de crecer económicamente.

GALLO: Este nuevo ciclo será una excelente oportunidad para que los nacidos bajo el signo Gallo puedan concretar sus proyectos proyectos laborales y profesionales, aunque a diferencia de los nacidos Mono, tendrán que hacerlo en compañía, esto debido a que vienen momentos en que deberán alcanzar metas con algunos socios. No deben perder de vista que estos proyectos traerán consigo ingresos económicos significativos.

PERRO: Para el caso de los nacidos en el signo del Perro, el año nuevo les traerá momentos de serenidad, sobre todo en su vida social, ya que podrán poner en balance la relación que mantienen con todos aquellos que los rodean. No habrá altibajos que les impida disfrutar de su año y también disfrutarán de estabilidad laboral, lo que puede llegar a ser positivo para quienes desean permanecer en el sitio en el que se encuentra, y no tanto para aquellos que deseen un cambio, o crecer laboralmente.

CERDO: Finalmente, aquellas personas que nacieron bajo el signo del Cerdo, deben esperar para este nuevo ciclo divertidos y amenos momentos en familia y en el hogar, en compañía de sus seres amados. Lamentablemente, esto no será así en el ámbito del trabajo ya que deberán trabajar más duro para lograr aquellas metas que se propongan. Algunos deberán buscar una segunda fuente de ingresos para hacer frente a las inversiones o gastos que tengan pensado realizar.

