Débora Hallal representará a la belleza mexicana en Miss Universo 2021

El certamen Miss Universo 2021 se celebrará en diciembre en Israel, en la ciudad de Eilat. Débora Hallal será la Mexicana Universal que representará a nuestro país. Un certamen muy significativo pues será Andrea Meza, la mexicana ganadora del año pasado quien entregue la corona a la nueva Miss Universo. ¿Será de nuevo otra paisana nuestra, quien se lleve la corona? Hallal figura entre las 15 favoritas hasta el momento según encuestas.

La joven de 25 años, originaria de Los Mochis, Sinaloa es licenciada en Administración de Empresas y desde hace años lleva a cabo un proyecto personal llamado “Un propósito”. La también influencer goza de montar a caballo, cocinar, leer, modelar y pasar tiempo con su familia. “Sigue tus sueños y el universo te abrirá puertas donde solo había paredes”, es uno de sus dichos favoritos…..

Débora, ¿por qué y cuándo decidiste entrar en concursos de belleza?

En preparatoria entré a ser reina de belleza, porque lo ví como una plataforma para fomentar la convivencia entre alumnos y de poder hacer causas que beneficiaran a la escuela y a nosotros como personas.

¿Qué significa para ti representar a México en Miss Universo 2021?

Compromiso, México es un país que requiere de esa visión a nivel mundial, de seguir con el tema de la globalización y una oportunidad de mostrar la cultura de México en el mundo. Es muy importante y muy valioso este año que se cumplirán 70 años de relaciones entre Israel y México, y poder hablar de temas tan importantes como sustentabilidad, las fronteras, tecnología, la paz mundial y la pandemia.

“La reina sin corona”, así te habían llamado en las redes sociales pues habías sido finalista el año que Andrea Meza ganó Mexicana Universal en 2019 quedando en segundo lugar, ¿qué sentiste cuando perdiste, esa noche ?

No te voy a mentir, obviamente me sentí triste pues uno cuando se inscribe a un certamen lo que quiere es ganar. Pero siempre desee que la que ganara esa noche fuera la mexicana que representara a México de la mejor forma y que hiciera un excelente papel y creo que no me equivoqué. Ganó Chihuahua, Andrea Meza y nos trajo la tan anhelada corona de Miss Universo. Creo firmemente que era su tiempo, era su momento, ahora está brillando al máximo en Miss Universo. Y yo de la mano de la organización he tenido más meses de preparación para poder llegar fuerte a la siguiente competencia que es la número 70, es en Israel. Son demasiadas coincidencias que me hacen creer que realmente este es mi año. Cuando algo es para ti, encuentra la manera de llegar. A veces uno en el momento no lo entiende y se frustra. Todos sabemos ganar pero también hay que saber perder. El hecho de haber perdido esa noche a mi no me limitó, al contrario me enseñó a tener que fortalecerme en otras áreas de mi vida para poder lograrlo. Meses más tarde me designan como Mexicana Universal.

¿Qué sentiste cuando te nombraron Mexicana Universal?

Emoción, reto, compromiso y otra coincidencia más en mi vida, una diosidencia, yo participé en 2018 en el certamen estatal de Sinaloa la primera vez y perdí, quede en tercer lugar, seguí insistiendo porque quería representar a Sinaloa, al año siguiente me designan como Sinaloa para ir al concurso nacional y curiosamente pasó un tema similar, gané segundo lugar y al año siguiente me designan ganadora. Es algo muy valioso que la vida me diga: “no, pero espérate tantito. Fortalécete un poquito más, conoce más personas, crece más, aprende más, valórate más como mujer y luego regresas”. Muchas veces creemos que la vida te está diciendo que no pero lo que te quiere decir es que no es el momento.

¿Significa un estrés extra el que la actual Miss Universo sea Mexicana?

No, yo lo veo como una oportunidad. Los ojos del mundo están en México. Están esperando a la mexicana que va a llegar a Israel y pues esa soy yo. Me siento con toda la capacidad, con toda la fuerza y determinación para pisar ese escenario de Miss Universo y dar el mensaje a nivel mundial de conexión, unión y demostrar la diversidad de mujeres que hay en México. Si es una responsabilidad el querer ganar el primer back too back para México, no es un hecho que se de tan seguido, solamente se ha dado una vez, Venezuela, pero vamos por el segundo.

¿Qué significado tiene para ti que el certamen se lleve a cabo en Israel?

Es un significado muy grande. Considero que Israel es un país que actualmente tiene nos está dando un ejemplo en cuanto a sus políticas de vacunación y nosotras como embajadoras de nuestros países podemos mandar ese mensaje a nivel mundial. También el tema de paz mundial, unión entre países, que las fronteras dejen de ser un obstáculo para que podamos conectarnos y seguir compartiendo la cultura alrededor del mundo. Que lo de hoy es la paz.

¿Qué haces en un día normal ahora antes de ir al certamen?

Me despierto, desayuno, me voy al gimnasio, llego a mi casa, me baño rapidísimo porque me tengo que ir a mis clases. En el gimnasio pasó hora y media aproximadamente, cardio, pesas y zumba. Después de mis clases me preparo mi comida, yo soy mi propia chef! Tomó clases de desarrollo humano, expresión corporal o verbal, cada día es diferente y por la tarde tengo tratamientos reductivos y reafirmantes en una clínica aquí en CDMX. En la noche tengo clase de pasarela, luego me baño, ceno y me duermo.

¿Y las redes sociales?

Ahí en el espacio libre que tenga! Yo llevo mis propias redes y me encantan. No veo tv ni series.

¿Cómo es tu régimen de alimentación?

Como mucho y muy sano. A mi me enseñaron a comer bien aquí. Yo antes comía muy mal. Como de todo, un régimen balanceado. Muchos creen que ser reina de belleza es no comer y es al contrario, necesitas energía para todo lo que tienes que hacer. Las vitaminas y minerales de tu alimentación se ven en tu cabello, piel y energía. Te tienes que alimentar muy bien.

Para ti, ¿qué es lo más difícil del proceso, desde que fuiste nombrada Mexicana Universal hasta que vayas al certamen en diciembre?

Retarte a ti misma, recordarte que lo puedes lograr. Hay demasiadas personas diciéndote que si vas a poder pero hay otras que te dicen que no eres suficiente y yo creo que aquí entra el temple y tu inteligencia emocional para que esos comentarios no te afecten y que estés segura de lo que vales.

¿Qué ha sido lo que más has disfrutado desde que ganaste?

Es poder convivir con tantas personas y poder ser invitada a diversas fundaciones y organizaciones representando al nombre de México. Como a Smile Train, poder acompañar a los papás en el proceso, sentir que ayudo, que hago la diferencia, no tiene precio. Vivimos actualmente una etapa en la que por la pandemia nos separamos y hay que reconectarnos con nosotros mismos, volvernos a mirar a los ojos, sentir la energía de la gente.

¿Cuántos hermanos(as) tienes?

Somos puras mujeres, 4, soy la 2 de 4. Todas igual de guapas y muy hermosas. La chica se llama Diva y está en un certamen de adolescentes.

Platícanos, ¿qué es “Un propósito”?

Un proyecto social que inició formalmente hace 5 años, pero son actividades que vengo realizando desde que soy una niña. Mis papás son muy altruistas de corazón y desde pequeñas nos lo enseñaron. Cuando entré a la universidad me cuestioné el propósito de mi vida, y pensé que son las actividades que haces de corazón, me di cuenta que el servir al prójimo, que todos estamos aquí para aportar algo y es un tema que llevo abanderando desde hace años. Yo llegué a Mexicana Universal deseando que un propósito se potencialice más.

Sabemos que te gustan las redes sociales, tienes un canal de youtube, ¿qué posteas?

La vida diaria. Creo que es muy valioso que las personas conozcan qué es lo que haces tú en el día, desde que desayunas, el ejercicio, el cambio de ropa y todo así como también lo social. Por ahí dicen que lo que hace tu mano derecha no se entera la izquierda pero yo creo que hay que promoverlo! Lo que más necesitamos ahora son esos mensajes positivos, esas imágenes, donde puedas compartir e inspirar a los jóvenes sobre todo a que se unan a una causa social o de beneficencia, ya sea de medio ambiente, ancianitos, personas enfermas, con alguna discapacidad, hay muchas formas de ayudar. Es importante usar las redes sociales como herramienta para dar a conocer todo lo que se puede llegar a hacer y cómo se puede ayudar.

Para ti, ¿qué mensaje manda el título MISS UNIVERSO?

Es un mensaje de unión, de voz y sobre todo de empoderamiento. Es lo que quieres lograr con el título. Tienes que llegar con una idea muy clara de por qué quieres ser la próxima representante de Miss Universo y qué quieres lograr. Va mucho más allá de ser la mujer más bella del mundo.

¿Por qué quieres ser la próxima Miss Universo?

Porque quiero potencializar mi proyecto social. Miss Universo es una plataforma que te ayuda bastante en el tema social. Viajas alrededor del mundo, conoces mujeres, niños, pobreza, humanidad, contaminación, conoces y vives los problemas que pasan en el mundo y los puedes dar a conocer y lograr que más gente ayude.

¿Ya sabes que te vas a poner? ¿Quién te va a vestir?

Me voy a poner un vestido que refleja mi personalidad, elegante, fino, lleva mangas. Es de un color que lleva o la bandera de México o la de Israel, no digo más. Me lo van a hacer Víctor y Jesús, de Campeche y Noé Soto, de Sinaloa. Me involucré en todo el proceso del diseño, me encanta la moda. La ropa habla por nosotros mismos. Mi estilo es formal elegante, clásico y juvenil.

¿Para ti qué es ser una mujer mexicana hoy?

Auténtica, trabajadora y que lucha. Una mujer que es segura de sí misma. Que nos gusta arreglarnos, somos multidisciplinarias y hemos sido reconocidas a nivel mundial.

¿Qué es lo más importante que has aprendido hasta ahora?

A esperar, que a veces lo que la vida no te está diciendo que no, lo que te está diciendo es: ¡espérame tantito!

¿A quién admiras y por qué?

Admiro a mi madre, es una mujer que me ha dado enseñanzas únicas y me ha formado como mujer. También admiro mucho a Lupita Jones, desde que era niña, a pesar que ganó hace más de 30 años sigue con la ilusión de seguir trayendo el título de Miss Universo a México, ella sabe lo que un premio de estos beneficia a nuestro país. El que ella ayude a brillar a otras mujeres dice de quien es.

POR BRENDA JAET

FOTOS: JDS AGENCIA

MAAZ