Captan a sorprendente "perro araña" y hacen fiesta de la Familia P. Luche: Los mejores TikTok de este 7 de diciembre

Este martes 7 de diciembre arrancamos con una nueva serie de TikTok, específicamente los más populares de la red, todo esto para que saques unas carcajadas y te olvides del estrés de la semana.

Entre los videos que te mostramos hoy se encuentran un lomito que sorprendió a chicos y grandes por sus habilidades como el hombre araña. Y por otro lado tenemos a un joven que sorprendió a las redes sociales por su gran parecido con Hirving Lozano.

Recuerda, esta sección es tuya, la construimos con el objetivo de hacerte pasar un momento agradable y olvidar las penas del mundo.

¿Estás listo? Comenzamos.

Perro araña

Iniciamos este viaje virtual con un perrito que nos demostró su fuerza y habilidad, ya que se captó el momento exacto en el que estaba escalando una pared como si fuera Spider-Man.

El clip ha recibido muchos me gusta y los usuarios lo han bautizado el "perro araña"; sin embargo, el final no fue tan agradable, pues nuestro amigo peludo no aguantó y terminó cayendo.

Fiesta de Peluche

Otro que se llevó los reflectores fue una familia mexicana que hizo una fiesta con la serie de Eugenio Derbez, es decir, la famosa "Familia P.Luche".

En las imágenes se aprecia a toda la familia vestida como Ludovico, Federica, Junior, Ludoviquito, Bibi y hasta Excelsa.

El clip lleva más de 150 mil reacciones y miles de comentarios felicitando su creatividad.

Doble de Chucky Lozano

Para finalizar, te presentamos a un joven mexicano que sorprendió a las redes sociales por su enorme parecido con Hirving "El Chucky" Lozano.

Además, para hacerlo más real, se colocó una playera de la selección mexicana. El video lleva miles de reacciones y algunos ya piden que se arme el encuentro entre ambos.

