¿Qué tal le irá a la realeza en 2022? Así es como la Reina Isabel hace sus predicciones cada Año Nuevo

Cuando se acerca la llegada de un nuevo año, sin duda todos queremos saber cómo nos irá en los meses próximos. Algunos sólo dejan que las cosas fluyan, pero otros buscan en expertos, numerólogos, astrólogos y videntes esa respuesta y les piden predicciones sobre varios aspectos de su vida.

La realeza inglesa no está exenta de este tipo de supersticiones, ya que cada año, durante la cena de Fin de Año, la Reina Isabel II comanda un peculiar ritual que incluye obviamente a los miembros de su familia, donde cada uno tendrá la oportunidad de saber cuál será su fortuna para el año venidero.

Este será el primer Año Nuevo que la monarca inglesa recibirá sin su esposo, el Príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleció el 9 de abril a los 99 años. Además de la sentida ausencia de su compañero de vida por más de siete décadas, la Reina decidió este año cancelar su tradicional viaje a Sandringham y pasar las fiestas decembrinas en el Palacio de Windsor.

A pesar de que el día de Navidad, un hombre ingresó al recinto con la intención de atentar contra Isabel II, de 95 años, quien desayunaba con su familia cuando ocurrió el incidente, ésta optó por quedarse en el palacio y también celebrar la Nochevieja ahí, evidentemente siguiendo estrictos protocolos de seguidad tras el incidente que derivó en la detención de un joven de 19 años.

La Reina Isabel celebrará Fin de Año en el Palacio de Windsor. Foto: AP

Las predicciones de la Familia Real

Para este Año Nuevo, es casi un hecho que la Reina Isabel reunirá a sus invitados y jugará ese peculiar juego de todos los 31 de diciembre que da por resultado las predicciones para toda la Familia Real, tal como lo describió Brian Hoey en su libro "En casa con la Reina" ("At Home with the Queen").

El autor revela que a la Reina le gusta jugar el "Lucky Dip", que consiste en que un empleado le lleva una tina llena de aserrín que contiene varios papeles doblados. En ellos hay varias predicciones para el próximo año, las cuales fueron escritas por los miembros de la familia, previa autorización de Isabel y, hasta hace un año, de Felipe.

Entonces, cada invitado a la cena de Nochevieja se debe acercar a la tina y tomar un papel. "Cada miembro de la Familia Real se da un chapuzón de suerte y si su pronóstico particular no es muy favorable, el pobre lacayo tiene la culpa", se lee en el libro según lo publicado por el diario The Mirror.

"Están destinados a ser divertidos, pero como todo el humor de la familia, hay un elemento de ajuste de cuentas y venganza", afirma en su obra Hoey. Haya o no "Lucky Dip" este año, las predicciones de 2022 para la Reina pintan favorables, pues cumplirá 70 años en el trono y en junio habrá una celebración en su honor de cuatro días seguidos.

La Familia Real es la encargada de escribir las predicciones en pedazos de papel. Foto: Especial

