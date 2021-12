Piezas desde la raíz: Patricia Pérez Salem diseña joyas con su firma La Emperatriz

Desde hace más de 15 años, Patricia Pérez Salem ha radicado fue de México, su país natal, cuestión que la llevó a crear La Emperatriz, su firma de joyería con la que quiso hacer un homenaje a nuestro país.

“(La firma) empezó en Barcelona y yo creo que tiene que ver mucho con que fuera ahí, porque fue una nostalgia. Extrañaba el color y toda la cultura de México, que siempre ha sido muy parte de mí”, contó la empresaria en entrevista con El Heraldo de México, quien actualmente reside en Barcelona, lugar en el que nació la firma.

“Libertas, el amor por México y sus símbolos, y diversión” es el mensaje que Patricia Pérez Salem quiere mandar con cada una de sus colecciones, las cuales están conformadas por diversas piezas como aretes, collares, pulseras, etc., los cuales son creados de manera artesanal y teniendo como principal material la resina orgánica: “El material que me abrió las puertas a la joyería fue la resina, porque se me hizo un material que podía tener muchas aplicaciones. En Barcelona hay unas empresas muy padres que hacen resina con restos de madera, que le llaman ecológica”, material que también es hipoalergénico.

Además de la resina, para las piezas también emplean otro tipo de materiales como oro, plata, latón, así como diversas piedras preciosas. Sin duda la palabra creatividad está plasmada en cada una de las piezas de La Emperatriz, las cuales están inspiradas en diversas historias de su creadora: “Mis piezas y mis colecciones tienen un toque muy autobiográfico, porque siempre me hago una historia en mi cabeza, y siempre coincide con algo que me esté”, dijo Patricia.

En lo que se refiere al nombre de la firma, Patricia confesó que fue inspirados en el Tarot: “Me encanta el Tarot, entonces, cuando me casé me acuerdo que me compré un libro de Jodoravskik que se llama La vía del Tarot, en donde explica el tarot de Marsella. La Emperatriz es una carta que representa una mujer madura y sabia, y quise adueñarme de ese nombre, no por mi, sino para que todos los que usaran mis piezas, se sintieran así, acompañados de esa fuerza o esa sabiduría”.

De lo que le espera a la firma, Patricia confesó que le encantaría incursionar en el mundo de los objetos o muebles: “… llevo dos colecciones en las que estoy haciendo eso, he hecho jarrones y lo que sigue yo creo que son como muebles, me gustaría ver eso en alguna mesa, algún mueble o en algo más que se pueda usar”.

A DETALLE

*Patricia cursó la carrera de Arquitectura.

*Es originaria de Monterrey, México.

*La firma se fundó entre 2012 y 2013 en Barcelona.

*La firma tiene presencia en México, Barcelona, Nueva York e Italia.

*Síguela en Instagram @laemperatriz_world

*Síguela en su página web emperatrizworld.com

POR DANIELA ZAMBRANO

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ