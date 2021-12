Compartir el camino con cuatro libros sobre viajes

Come Fly the World, por Julia Cooke

La autora revive el encanto de viajar en avión, compartiendo las experiencias de los asistentes de vuelo (entonces llamados azafatas) que trabajaron para la aerolínea entre 1966 y 1975. Destaca algunos de los ridículos estándares que la aerolínea establece para sus empleados, como exigir que los asistentes de vuelo midan entre 5'3 "y 5'9", 105 y 140 libras, y sean menores de 26 años, pero también su papel durante el Guerra de Vietnam, incluida la prestación de asistencia durante la Operación Babylift, que vio la evacuación masiva de unos 2.000 niños huérfanos en abril de 1975, durante la caída de Saigón, que luego fueron adoptados por nuevos padres en todo Estados Unidos.

Postales de la frontera de Baja California, Por Daniel D. Arreola

En Postales de la frontera de Baja California, el geógrafo cultural e histórico analiza la historia de algunas de las muchas comunidades de la frontera mexicana, particularmente Tijuana, Mexicali, Tecate y Algodones, entrenando su enfoque específicamente en la primera mitad del siglo XX. El libro es la entrega final de una serie de cuatro partes que incluye postales de Río Bravo, Sonora y Chihuahua.

There and Back: Photographs from the Edge, por Jimmy Chin

Ahora, el fotógrafo, director y montañero está agregando otro guión a su nombre como autor del libro con el lanzamiento del 7 de diciembre de There and Back: Photographs from the Edge. Capturando algunas de las aventuras más grandes (y más desafiantes de la muerte) de Chin, desde esquiar el Monte Everest hasta cruzar la región de Chang Tang a gran altitud del Tíbet sin un equipo de apoyo, el libro contiene más de 200 fotografías impactantes tomadas en los siete continentes.

Magia desafiante, por Lara Prior-Palmer

A los 19 años, Prior-Palmer descubrió "la carrera de caballos más larga y dura del mundo": el Derby de Mongolia, una vertiginosa carrera de mil kilómetros a través de los peligrosos páramos de Mongolia, diseñada para recrear el sistema de mensajería de caballos desarrollado por Genghis Khan. La carrera, muy televisada, envía a ciclistas como Prior-Palmer a través de un paisaje penoso de bosques, humedales, montañas, dunas y estepas.

