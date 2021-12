¿Soldado caído? "Spider-Man" le declara su amor a su amiga y lo rechaza | VIDEO

Un joven se ha hecho viral en redes sociales después de declararle su amor a su amiga vestido de 'Spider-Man'. La propuesta la hizo en el cine enfrente de muchas personas, sin embargo, la chica lo rechazó y hasta se molestó con él. La grabación ha dividido opiniones entre los usuarios de internet.

Hace unos días se popularizó el clip de una propuesta de matrimonio durante el estreno de 'Spider-Man: No Way Home', aunque esta acción resultó muy romántica y para algunos sirvió como ejemplo, el nuevo video que está rondando por plataformas como Facebook termina con las ilusiones de cualquiera que quería hacer algo similar.

Joven disfrazado de Spider-Man es rechazado

Un joven vestido del superhéroe de Marvel y acudió a una plaza comercial acompañado de otro muchacho que traía una cartulina. En el video se observa como ambos caminan hasta el área en donde se encuentra el cine, lugar en el que está su prospecto de pareja.

Al verla, el chico que finge ser el "hombre araña" hace algunos movimientos para impresionar a la joven, quien se encuentra muy sorprendida pues no sabía la identidad de la persona que estaba detrás de ese disfraz. En ese momento se reveló el mensaje de la cartulina que decía “¿Quieres ser mi novia?”.

La chica emocionada le pide al personaje que se quite la máscara y al puro estilo de Peter Parker, se la retira. En ese momento, la actitud de felicidad de la joven cambia radicalmente al darse cuenta de que se trata de su amigo. El momento se pone incómodo, pues muchas personas estaban a su alrededor.

Divide opiniones la propuesta

"¿Por qué haces esto?” fue lo primero que dijo la joven al ver quién era el enmascarado. “Por qué yo quise ser tu Spider-Man. Para ver la película juntos. Spider-Man con su Spider-Chica”, respondió el hombre. “No, no tuviste que hacer esto, la verdad es que no me parece, qué vergüenza, mira como toda la gente está amontonada mirando”, le reclamó la fémina mientras todas las personas le decían que lo aceptara.

A pesar de la presión social y de las súplicas del chico disfrazado, la joven dijo que no y abandonó el lugar, por lo que causó miles de reacciones en internet. Mientras algunos aseguran que el hombre es "otro saldado caído", hay usuarios que aseguran que sólo lo hizo para intimidar a la mujer y que aceptaron, además recalcaron que este tipo de "propuestas" ya no se deberían de hacer.

