Luto en la moda: Diseñador Alber Elbaz muere a causa de COVID-19

En abril despertamos con una triste noticia que nos tomó por sorpresa. Alber Elbaz había perdido la lucha contra el COVID-19 a sus 59 años.

De origen israelí nacido en Casablanca, Marruecos, Elbaz fue uno de los favoritos para vestir en las alfombras rojas. Recordamos el mono de cristal que lució Emma Stone, el vestido largo en tonos frambuesa de Nicole Kidman, o la combinación en verde y negro de Kim Kardashian durante la Met Gala en 2014.

Estuvo al frente de la firma francesa Lanvin durante 14 años, de donde salió de forma repentina en 2015. Su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando tomó las riendas de Yves Saint Laurent en 1998, para crear las colecciones de prêt à porter, seleccionado personalmente por el mítico Pierre Bergé, pareja de Yves. Criado en una familia humilde, nació en Marruecos bajo el nombre de Albert, con una enorme influencia de su madre quién era pintora, y de su padre, de profesión peluquero. Los Elbaz se mudaron a Israel, lugar donde se formó y estudió en la Facultad de Ingeniería y Diseño de Shenkar.

Emigró a EU a los 25 años para desarrollar su carrera, y fue descubierto por Geoffrey Beene, quien lo entrenó como su asistente de diseño, pero fue París la ciudad que lo cautivó para crecer su legado.

La industria lo recordó como uno de los grandes diseñadores. Fue galardonado como el doctor honorífico del Royal College of Art en Londres, con el International Award from the Council of Fashion Designers of America en 2005, nombrado Persona Más Influyente por la revista Time en 2007 o el premio de la Legión de Honor Francesa en 2016.

Frente a Lanvin el israelí modernizó la firma francesa y será recordado por ello, pues evolucionó la centenaria marca a un estilo más glamoroso, y una de las más destacadas de la semana de la moda de París. Ovacionado por sus siluetas fuertes, el uso de texturas, volantes, pieles y lentejuelas, y herrajes exclusivos. Sin duda Elbaz fue una influencia muy positiva en la historia de la moda.

Sus primeros dibujos de moda fueron a los siete años de edad.

Lo caracterizó su buen humor, actitud positiva y amigable.

En enero el diseñador lanzó su nueva firma AZ Factory.

“Las mujeres son muy multifacéticas. Quieren ser sexys, ser madres, ser la amante y mujer de negocios“.

