“El Bronco” desea felices posadonas junto a Spider-Man, “Checo” Pérez y “El Canelo”

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", exgobernador de Nuevo León, se volvió tendencia este viernes en redes sociales luego de compartir una publicación en donde les desea a sus seguidores "felices posadonas"; el post atrajo la atención de los internautas gracias a un collage en donde aparece el político junto a pider-Man, “Checo” Pérez y “El Canelo”.

"Raza es viernes y las posadas siguen, recuerden que, si toman no manejen, mejor tomar un taxi que andar de impertinentes causando accidentes. ¿A dónde me van a invitar?", se lee en el texto que "El Bronco" publicó. En la imagen se ve Jaime Rodríguez en un local de piñatas, en donde se alcanzan a ver las representaciones de importantes estrellas del deporte nacional y del cine.

Sergio “Checo” Pérez, Saúl “El Canelo” Álvarez y Spider-Man son solo algunas de las figuras que destacan en la imagen; como era de esperarse, las reacciones de los seguidores del político fueron inmediatas, hubo desde quienes le agradecieron sus publicaciones y su sentido del humor, hasta quienes le sugirieron que regresara "lo que te robaste". "El Bronco" aprovechó también la polémica generada para interactuar con sus seguidores.

"El Bronco" causa polémica en redes y se vuelve viral

La publicación que "El Bronco" realizó en su cuenta de Twitter provocó risas y también críticas de los usuarios de esta red sociales, en donde aprovecharon para saludarlo: "Unas cachetonas de Carta o que?", le escribió un internauta, a lo que el político respondió: "Jalo a las caguamieles, compadre" además de "Y tortillas tostadas con salsa molcajeteada".

"Jalece pa la feria de mi pueblo mi estimado" y "Le invito a que venga a cd del carmen y nos comemos unos tacos de cochinita" le comentaron otros usuarios. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, a también se llevó algunas críticas: "Ah que regreses lo que te robaste", "Quién fuera político y no tener preocupaciones económicas" y "Modo impertinente ON", fueron solo algunos de los mensajes que se leen en el post.

De esta manera "El Bronco" de nueva cuenta se volvió tendencia en redes, luego que el día de ayer publicó otra imagen en donde se le ve con un original traje de Spider-Man mientras a caballo se dirigía supuestamente a ver el estreno de la más reciente película del superhéroe arácnido; "Spiderman No Way Home".

“Raza, ya voy camino al cine a ver la del hombre araña, ahí si me ven me saludan. Spiderverse confirmado. Los veré en Suecia. Saludos”, escribió el exgobernador desde sus redes sociales, en donde de nueva cuenta encendió los ánimos de sus admiradores y detractores.

SIGUE LEYENDO:

¡Agárrate Mhoni Vidente! "El bronco" revela poseer dotes de adivino y da el horóscopo en Twitter

Fiscal Anticorrupción de Nuevo León asegura que no hay denuncias contra el exgobernador

Gobierno de El Bronco reprueba evaluación al frente de Nuevo León