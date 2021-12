Horóscopo Chino: Bondadoso, justo y amable; conoce los rasgos del "Conejo" en el zodiaco oriental

En el oriente del planeta también se cuenta con un zodiaco similar al occidental, pero con características muy precisas; se trata del horóscopo chino, en el cual para averiguar bajo qué signo se ha nacido, se toma en cuenta el año de nacimiento, en lugar del mes como en el zodiaco occidental. Una de las principales diferencias que lo distingue del zodiaco tradicional es que en astrología oriental hace puntual énfasis en la espiritualidad la cual la integra en las características del carácter de una persona.

El horóscopo chino se basa en 12 temperamentos arquetípicos, los cuales están simbolizados por 12 animales diferentes y al igual que en la astrología occidental, cada signo del zodiaco chino, o signo animal, abarca rasgos y características de personalidad tanto negativos como positivos. La astrología oriental está basada en constelaciones, por lo que se enfoca en los fundamentos del principio y el orden.

El zodiaco oriental consiste en doce animales con rasgos muy distintivos uy que se organizan de la siguiente manera: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. En la astrología oriental, cada año se relaciona con un animal del horóscopo chino de acuerdo con el ciclo de 12 años.

En este caso, el año 2022 estará relacionado con el "Tigre", por lo cual el Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar, que comenzará el próximo 1 de febrero, estará denominado como el año de la "Tigre de Agua". Si bien fue el 2011 el año más reciente que se relacionó el Año con el signo Conejo, el próximo año del Conejo será en 2023 y comenzará con el Año Nuevo Chino el 22 de enero. Enseguida te compartimos las características de este signo del horóscopo oriental.

¿Cuál es la personalidad del signo Conejo en el horóscopo chino?

De acuerdo con la astrología china, el Conejo simboliza la gracia y los buenos modales. FOTO: Twitter

El signo Conejo, o liebre (como es conocido en la mitología china), ocupa el cuarto lugar en el horóscopo chino, y de acuerdo con la astrología china es emblema de la longevidad. El Conejo simboliza la gracia y los buenos modales, mientras que el consejo sano; la bondad y la sensibilidad. Es similar al gato en el antiguo Egipto.

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Conejos: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Los Conejos son sinceros con todo lo que hacen, a cambio solo piden que los demás los traten de la misma manera. Para quienes no los conocen, la amabilidad del Conejo puede hacerlos parecer débiles o muy sutiles.

¿Cuáles son las características que distinguen al signo Conejo?

Aunque conservadores y cuidadosos en sus acciones, los Conejos necesitan sorpresas cada cierto tiempo para entusiasmarse. FOTO: Especial

La personalidad tranquila de los Conejo esconde su confianza y fuerza, ya que siempre se están moviendo hacia su objetivo, sin importarles la negatividad que los demás les den. Sus excelentes habilidades de razonamiento los convierte en buenos eruditos; se les caracteriza por ser grandes socializadores y cuentan con un aura atractiva.

Debido a su gran empatía y sentimientos artísticos que les aporta su sensibilidad, las personas nacidas en el año del Conejo a menudo encuentran más atractivos los trabajos creativos, por ello es que muchos tienen éxito en el arte, la música, la arquitectura y la literatura. Son muy sociales, por lo que los Conejos contarán con una amplia red social, en donde cuentan con una lista de amigos que los incluye a todos, sin importar niel social o cualquiera otra característica que los suela diferenciar.

Dentro de los puntos en contra que podemos encontrar está el hecho que a los Conejos les resulta difícil abrirse a los demás y, a menudo, recurren al escapismo; una vida rutinaria o sencilla no se les da y no es su estilo. Aunque conservadores y cuidadosos en sus acciones, necesitan sorpresas cada cierto tiempo para entusiasmarse y darle emoción a las cosas. Finalmente, en el amor, suelen ser muy extremos, ya que saben distinguir a quién aman y a quién no. Eso sí, si aman a alguien, pondrán todo en la relación.

Los 12 animales que conforman el Horóscopo Chino

La astrología oriental está basada en constelaciones y se enfoca en los fundamentos del principio y el orden. FOTO: Especial

Para conocer cuáles son los 12 animales diferentes que conforman el Horóscopo Chino a continuación se enlistan aquellos que lo constituyen y el año que le corresponde a cada uno, a partir del siglo pasado.

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020. Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022. Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024. Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025. Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026. Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027. Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028. Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029.

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029. Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030.

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030. Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

