Esferas de Tlalpujahua sobreviven a manufactura china

La esfera de cristal soplado que se elabora artesanalmente en Tlalpujahua, Michoacán, ha logrado sobrevivir a la manufactura china, su principal competencia en el mercado internacional.

Con el inicio de la temporada navideña, las tiendas de artesanías y mercados del pueblo mágico de Tlalpujahua, brillan con el cristal pintado y adornado que da forma y vida a las esferas artesanales, piezas que se elaboran en esta localidad desde hace 61 años.

Cada año, los artesanos tlalpujahuenses diversifican los diseños, formas y colores de las esferas para que estas creaciones, se mantenga en el gusto de los hogares mexicanos, aunque siempre se conservan los colores tradicionales como el rojo y el dorado.

Gracias a la versatilidad de los diseños de las esferas y artesanías de Tlalpujahua, este tipo de adornos navideños han logrado mantenerse en el mercado nacional e internacional pese al auge de la manufactura que exporta China.

"En los últimos años, muchas cosas de artesanía y manufactura en Occidente y en particular en México, pasaron de hacerse en México a hacerse en otros países y nosotros los artesanos de Tlalpujahua hemos sobrevivido a esa influencia. Los productos chinos no han tenido la capacidad que tenemos nosotros de la creatividad y eso nos ha permitido competir principalmente en el mercado nacional donde nuestra calidad y nuestros precios nos permiten ser competitivos", afirmó José Luis Muñoz.

En cada temporada de fin de año, miles de turistas nacionales llegan al "pueblo de la navidad eterna" para conocer los talleres de elaboración de esferas y comprar los adornos para el árbol navideño.

La calidad de la artesanía michoacana, afirman los visitantes, es única y distintiva en comparación con las creaciones de otros puntos del país o el mundo.

"Vengo de Durango y me encantó, ya llevo cositas, compré unos aretes de esferas. Mi idea de haber venido aquí al pueblo, es porque los vi en un video en Facebook, y dije 'tengo que ir', entonces desde junio estoy planeando venir. Es muy complicado encontrar en donde yo vivo, no existen ya esferas y de vidrio soplado, ya casi es puro plástico y la verdad que el trabajo artesanal que conlleva este tipo de esfera se me hace súper bonito", compartió Chantal, turista.