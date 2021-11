"Luis Miguel: La serie": Fernando Guallar, un actor sin interpretaciones

Desde muy pequeño Fernando Guallar supo que su profesión era actuar: “Cuando era muy pequeño, siempre me imaginaba la actuación y a los actores. Tenía como una cosa en el pecho que me llevaba por ese camino”, pues a los 8 años comenzó a hacer sus primeras obras de teatro como un pasatiempo y en adolescencia tomó algunos cursos de actuación.

Nuestro país conoció el rostro de Fernando Guallar gracias a Velvet, una serie española que también fue proyectada en Netflix, sin embargo, fue con “Luis Miguel: La serie” que el público mexicano adoptó y se encariñó con el español en su personaje de Mauricio Ambrosi.

“… somos muy leales, entendemos las relaciones y las amistades desde un principio de mucha lealtad”. Fernando Guallar. Actor.

¿Cómo es que es llega a ti el papel de Mauricio Ambrosi?

Por un proceso de casting muy largo. Hice cuatro castings, uno de ellos fue con Diego en Madrid. Fueron tres meses casi, de hecho, entre el segundo y el tercer casting, lo di por perdido.

¿Qué podrías decir que vimos que Mauricio Ambrosi, que Fernando Guallar también tiene?

Yo creo que hay humor, a mi me gustaba mucho la manera que tenía Mauricio de tratar a Michelle al principio que era una cosa más de reírse juntos, de vacilarla un poco, ese jugueteo. Ambos somos hombres sensibles y no tenemos ningún problema con ello, y creo que somos muy leales, entendemos las relaciones y las amistades desde un principio de mucha lealtad.

¿Cuál es la parte de la serie que más destacas o que más te haya gustado, y por qué?

Las reconciliaciones que ha tenido Mauricio, hay varias, pero rescato tres… la amistad con Luis Miguel era tan fuerte y pura que, las dos ocasiones que se rompe a Mauricio le sienta como un tiro, porque entiende la lealtad de una manera diferente; hay una secuencia después de esa bronca, en la que me estoy despidiendo de los empleados, en la segunda temporada, y él llega (Luis Miguel) y nos vamos a la sala de grabación y es una escena muy bonita en la que Luis Miguel se traga el orgullo y el carácter tan característico que tiene y de verdad le pide perdón a su amigo. También la escena del primer beso con Macarena, porque es el momento en el que ella viene a pedirle perdón, porque también le acusó y después vuelve y, al final es ese acercamiento que al final hace que acaben besándose, y que es una escena como súper importante para la relación de ellos dos, y ya en la tercera, mi preferida con diferencia es que años más tarde, de todo lo que ocurre hace una temporada, Mauricio y Luis Miguel, por un tema profesional tienen que coincidir, tienen que verse y tienen una conversación 10 años más tarde de todo lo que ocurrió con su hija.

¿Qué ha sido lo que más has disfrutado de haber participado en Luis Miguel La Serie?

El crecimiento personal es lo que más me llevo y el agradecimiento al público mexicano, porque he sentido que se me ha hecho un espacio para mi y no descarto para nada volver aquí a trabajar a corto plazo.

¿Qué es lo que es lo que más disfrutas de tu carrera como actor?

Valga la redundancia porque, lo que más disfruto de mi carrera es actuar, el momento en el que estoy en el set y en el que comparto con otro compañero o compañera. Me gusta mucho todo lo previo que es construir al personaje y construir las relaciones, sentarte con una persona que no conoces y mañana tiene que ser tu madre o pasado mañana tiene que ser tu hermano, eso me parece muy bonito, es un trabajo muy humano y lindo. La profesión es mucho más, es toda la prensa, los premios, las galas, los castings, es algo muy grande, pero a veces nos olvidamos de que, lo verdaderamente importante y por lo que yo al menos estoy aquí, es por el oficio que es cuando dicen “acción” y cuando te ponen a pilotar y a jugar.

¿Cuáles han sido los retos que más te han marcado en tu carrera?

Con Luis Miguel he madurado mucho, como actor y como persona. Personalmente, por la soledad que implicaba estar durante una pandemia solo, aquí en México y con mi familia afuera, y siempre un poco sin saber qué iba a pasar. Profesionalmente porque entras a un proyecto que ya ha empezado, y tienes que hacer el trabajo lo mejor posible y que la gente te acepte y seas parte de él.

¿Qué mensaje le enviarías al público mexicano?

El agradecimiento por el cariño hacia mi y por la situación de mi personaje. Siempre me gusta trasladar la idea de que en el rodaje de esta serie hemos puesto mucho esfuerzo y energía para hacer estas temporadas, la segunda y la tercera en plena pandemia, y para mi es como si les regaláramos las secuelas de una primera temporada y que lo tomen como un regalo, porque hay muchísimo trabajo detrás.

¿Qué sigue para ti?

Voy a estrenar una película en España que acabo de rodar, que está basada en una serie mexicana que se llama “El juego de las llaves” y en el 2022, la verdad es que lo estoy cerrando porque me está costando un poco decidirme.

Fernando Guallar cursó la carrera de Arquitectura antes de comenzar profesionalmente su carrera como actor.

Conócelo un poco más a través de su cuenta de Instagram @fernandoguallar

Por Daniela Zambrano

PAL