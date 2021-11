La impecable interpretación de Iliana Fox

Con una carrera marcada por el éxito, Iliana Fox ha tenido el talento para desarrollar personalidades implacables en proyectos como Línea de vida, Médicos y Mirada de mujer.

Su más reciente participación la encontramos en Luis Miguel, la serie, junto a un elenco de primera; ella nos contó sobre su personaje:

¿Qué papel interpretas?

Personifico a la productora Carla González,uno de los papeles más cruciales, es una de las encargadas en dirigir la historia del cantante a Netflix, y busca a Luis Miguel para que cuente su vida de éxito, amores y su complicada relación con su padre Luis Rey, a través de una serie. Luis Miguel en un principio no quería hacer este proyecto.

¿Qué representa ser parte de la última temporada de la serie?

Estoy muy agradecida y contenta, formamos un equipo de trabajo muy bonito. Trabajar con Diego Boneta ha sido muy enriquecedor, estoy impresionada, porque conoce las expresiones, gestos, movimientos y actitudes de Luis Miguel.

¿Cómo fue el proceso creativo para interpretar al personaje de Carla?

Cuando me dieron el papel, me documenté con entrevistas, además tuve la oportunidad de platicar con ella y conocerla más a fondo. Hemos hecho una gran amistad y me ha comentado que está muy contenta por cómo la estoy interpretando en cada capítulo. La admiro, porque producir no es tarea fácil. En algún momento me gustaría dirigir o producir y aprender del mundo de la producción.

¿Cómo describes al personaje de Carla?

Mujer poderosa, inteligente y capaz.

¿Qué planes tienes para el próximo año?

Acabo de regresar de hacer una película en Chihuahua con grandes actores y rarámuris. Es una película que transmite valores y amor por la cultura mexicana.

¿Qué es lo más gratificante de ser actriz?

Disfruto hacer cada personaje, porque me dejan un gran aprendizaje. Además el cariño del público es inigualable.

¿Cómo es un día de Iliana Fox?

En la mañana medito, hago ejercicio, leo, estoy con mi hija y voy al supermercado a comprar lo que falta.

¿Cómo fusionas tu vida profesional con la personal?

Busco la manera de estar en ambas partes, a mi hija la llevo al set porque es pequeña, y con paciencia, amor y tolerancia todo se acomoda.

Por Isis Malherbe

PAL