¿Lo viste? personaje de Toy Story aparece en Monsters University y no te diste cuenta | VIDEO

Para nadie es un secreto que las películas de los estudios Disney/Pixar están conectadas, en cada una de las nuevas películas que nos ofrece la casa productora, siempre aparece una referencia que hace conexión con alguna otra película que se haya hecho anteriormente (Buzz en Buscando a Nemo) e incluso nos adelantan detalles sobre sus próximos proyectos (Nemo en Monsters Inc).

Y con ese antecedente, las teorías se disparan y en esta ocasión vamos a retomar una de ellas de la mano de la creadora de contenido Cronos Films TV, quienes han mostrado la posible conexión entre Toy Story y la precuela de Monsters Inc., desde luego nos referimos a Monsters University, en la que Mike y Sulley se conocen mientras reciben la formación para ser unos grandes asustadores.

En dicha película aparece uno de los personajes clave de Toy Story, sin que hasta ahora lo hayamos notado, y no, no nos referimos a uno de los icónicos juguetes, sino uno de los protagonistas de las cuatro cintas.

En efecto, nos referimos a Andy, quien supuestamente aparece en la escena en la que Mike hace sus ‘pininos’ como asustador en una cabaña tétrica en medio del bosque, sin embargo, esa cabaña es en realidad un campamento de verano, uno muy especial en el que Mike decide asustar a una niña, sin embargo, no lo logra, porque en lugar de que la niña se asuste, le causa curiosidad y despierta a los demás niños, entre ellos, Andy.

Esta teoría tiene como sustento, la trama en Toy Story, en la primera película vemos en pantalla cuando Andy sale con su mamá para que vaya al campamento de verano, en el que casualmente no acude con Buzz ni con Woody, lo único que lleva es su mochila de viaje de color verde, misma que será clave en una de las escenas de Monsters University.

La conexión sucedería mientras Mike ‘sufre’ con los niños intentando asustarlos, algo que no logra, por lo que corre desesperado para huir de ellos, es entonces cuando Sulley sale a su rescate; en su huida intentan salir de campamento abriendo puertas, sin embargo, al no tener gritos por parte de los niños, no hay energía y no pueden generar lo suficiente para que se abran las puertas de vuelta a la universidad.

Antes de que Mike salga corriendo desaforado, los niños se le quedan viendo como algo muy curioso, les causa extrañeza y no terror, cuando despiertan, uno de esos niños podría ser Andy, ya que se parece mucho al Andy adulto de Toy Story 3.

Para salir del embrollo en el que Mike se metió, Sulley y Mike idean una estrategia para generar los gritos necesarios para que se genere la energía suficiente para activar las puertas con los gritos de…los adultos.

No solo es uno, sino dos personajes involucrados

El plan es arriesgado, pero con esa estrategia, Mike demuestra que si bien no es un buen asustador como Sulley, si es un gran estratega y logra asustar a los adultos, la mayoría policías que entran a la cabaña del campamento de verano, en su salida desesperada abren puertas y en una de ellas aparece la mochila verde de Andy, lo que podría significar la conexión con el mundo de Toy Story.

Por cierto, en una de esas escenas también aparece la versión joven de la mamá de Bonny, la nena a la que Andy le regala sus juguetes en Toy Story 3, eso quiere decir que cuando Mike y Sulley trabajan ya como adultos en la planta del señor Waternoose y conocen a Boo, ya también tuvieron contacto en algún momento con Andy, lo que en un futuro podría abrir la posibilidad de que Andy y Boo se conozcan en una cinta de ellos como jóvenes, algo como lo que actualmente se está planeando con Buzz Lightyear en su spin-off.

¿Te gusta la idea?

