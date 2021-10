Clásicos de la animación japonesa que no te puedes perder para un maraton de fin de semana

Gracias a las diversas plataformas de streaming, la animación japonesa ha crecido bastante en México, pero no todo son las excelentes películas de Studio Ghibli, productora que ha marcado la pauta como una de las gigantes de la industria. Sin embargo, hay otros largometrajes muy buenos que seguro te conmoverán cuando los veas y ahora te recomendaremos algunos clásicos modernos que no te puedes perder.

Cider no Yo ni Kotoba ga Wakiagaru / Palabras que burbujean como un refresco

Este filme, que recientemente fue lanzado, se puede ver en Netflix y presenta una propuesta bastante fresca, pues la trama se centra en dos personas: un chico llamado Yui, conocido como “Cherry”, que es un amante de la poesía japonesa y muy introvertido. Yuki todo lo carente a él, pues es muy optimista, aunque siempre lleva puesto un cubrebocas que usa para tapar un problema con sus dientes. Esto, la hace tener problemas de autoestima a pesar de que se muestra feliz en el exterior.

Cuando se conocen, ambos comienzan a juntarse más y se complementan, pero pese a que suena a la típica historia de romance, no lo es, pues toca temas muy importantes que seguro que dejarán pensando.

Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu / Amor de gata

Esta película, que puedes ver en Netflix, hará que recuerdes a tu amor de la adolescencia, ya que la joven Miyo Sasaki atraviesa en Nakitai Watashi wa Neko o Kabur encuentra una máscara que le permite convertirse en gato y bajo esta premisa, ella logrará acercarse a su amado Kento para conocerlo mejor y así saber cómo conquistarlo.

La cosa se pone seria cuando ella comienza a pensar en la posibilidad de quedarse en su forma gatuna con tal de permanecer a lado del chico, pero no te contamos el final de la historia para que lo disfrutes, pero sin duda pasarás un excelente rato mientras la ves.

Kimi no Na wa / Your Name

Este largometraje animado es uno de los más populares de la última década. Kimi no Na wa, mejor conocida como Your Name, se ha convertido en prácticamente una de las cintas imperdibles de la industria japonesa de la animación pues los recursos narrativos y visuales que implementa simplemente te dejan al borde de las lágrimas.

La trama trata de Mitsuha, una estudiante de preparatoria que vive en una provincia y está aburrida de su día a día. Taki, por el contrario, es un chico citadino que vive al ritmo de la gran urbe, con su vida dividida entre el trabajo, la escuela y las ganas de llegar a la universidad. Por un evento inesperado, ambos cambian cuerpos, pero a través del recurso de los sueños, los recuerdos, las líneas temporales y el misterio la historia se vuelve diferente. La puedes ver en HBO Max.

