¡Chica, quisiese pero no pudiese! ¿Quién es Daniela Rodrice, el éxito de internet?

Seguramente has escuchado la frase: “chica, quisiese pero no pudiese, chica”, y es que se ha popularizado en los últimos meses gracias a su creadora la influencer Daniela Rodrice quien es un éxito en Tik Tok y en otras redes sociales.

Y aunque estamos seguros que has dicho o por lo menos has escuchado dicha frase, algunos no conocen a la mujer que ha hecho famosas esta serie de palabras.

¿Quién es Daniela Rodrice?

Además del “Chica, quisiese pero no pudiese”, Daniela también ha ganado popularidad con otra frase la cual es “No juzgo, pero…”, todo esto acompañado por su gracia y fluidez.

Daniela saltó a la fama por allá del año 2017 en Youtube en donde comenzó toda su aventura en redes sociales y es que en esta plataforma fue cuando lanzó su primer video y aunque también ahí goza de gran popularidad, no fue hasta que en TikTok rebasó su propio éxito.

Y es que, hasta la redacción de esta nota en Tik Tok, Daniela cuenta con poco más de 7 millones de seguidores mientras que en su canal de Youtube está a punto de alcanzar los 2 millones de suscriptores.

El éxito de Daniela se debe a que el contenido que comparte en sus redes es meramente de humor, en Tiktok hace duetos y reacciona a varios videos de sus colegas.

Daniela es originaria de Mazatlán, Sinaloa y de acuerdo con algunos portales de internet tiene 24 años de edad y terminó su carrera en Mercadotecnia, misma que no ejerce debido a su éxito en redes sociales.

Además de su famosa frase, Daniela ha adquirido popularidad gracias a su sinceridad pues habla con naturalidad sobre los diversos procesos estéticos a los que se ha sometido y además cuenta que tiene un novio al que le llama “sugar daddy” pero se desconoce la identidad de la pareja de la influencer.

Por último y como dato curioso, Daniela Rodrice no solo aparece en redes sociales, también participó en el video musical “Otra vez”, de Zion y Lennox Ft. J Balvin.

