Acertijo visual: encuentra el 843 en menos de 10 segundos; el 95% no puede hacerlo

A través de redes sociales se ha hecho viral un dibujo con un acertijo visual que muy pocos han podido resolver. Este reto es un divertido juego y también una oportunidad para poner a prueba tu poder de observación, paciencia y creatividad para poder resolverlo.

En la imagen se ve una serie de números en filas y columnas. Y aunque parece que no tienen relación entre ellos, pero sí hay unos que tienen que ver entre si. El reto consiste en encontrar el número 843. Pero además, deberás hacer esto en menos de 10 segundos.

Pon atención a los detalles y utiliza tu creatividad para encontrar el número en cuestión, estamos seguros de que lo vas a lograr. Así que, aquí esta el reto visual del día y, aunque tienes 10 segundos para lograrlo, puedes intentarlo más veces. No te rindas y haz el acertijo sin mirar la respuesta.

¿Puedes encontrar el número 843?

¿Pudiste con el acertijo visual?

Recuerda que es un reto, pero también un juego. Entonces, si no pudiste a la primera, vuelve a intentarlo y no mires la respuesta. Si ya lo intentaste varias veces y no lo has conseguido, más abajo te mostraremos la solución. Pero esperamos que ya lo hayas logrado sin ver la respuesta.

Si fue así, te decimos que perteneces al 5 por ciento de las personas que sí lo logró. Pero si no, te diremos cómo resolverlo, verás que era más simple de lo que crees.

La respuesta está en la forma de ver las cosas. En lugar de mirar de izquierda a derecha como tradicionalmente se hace, en esta ocasión teníamos que leer de arriba hacia abajo. El 843 se forma buscando entre columnas y no entre filas. En la novena columna es en donde se escondía nuestro escurridizo número. Con un poco de imaginación es muy fácil distinguirlo.

Así que ya sabes cómo resolver este problema y se lo puedes compartir a tus conocidos, para ver si ellos superan la prueba.

El 843 se lee de manera vertical

