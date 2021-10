Acertijo visual: Encuentra la cruz en menos de 15 segundos, el 90% no puede hacerlo

En redes sociales se hizo viral una fotografía con un acertijo visual que muy pocos pueden resolver. Este divertido juego reta al poder de observación, pero poco a poco está terminando con la paciencia de los que intentan conseguirlo.

En la imagen se pueden ver diferentes figuras, con formas y colores distintos, todas ellas dentro de un cuadro. Aunque parezca que no tienen sentido y que no siguen ningún orden, las figuras forman una más grande: una cruz. El reto consiste en encontrarla antes de que pasen 15 segundos.

Este reto visual demanda una mirada aguda y una mente muy abierta. La recomendación es que piensen en que no encontrarán la cruz de forma tradicional, se necesita creatividad, inteligencia abstracta y un poco de paciencia.

Así que, aquí esta el reto visual del día. Tienes 15 segundoS para lograrlo, pero si no puedes, no te rindas. Vuelve a intentarlo y haz el acertijo sin mirar la respuesta.

El reto visual del día

¿Puedes encontrar la cruz?

FOTO: Pinterest

¿Pudiste resolver el acertijo visual?

Recuerda que esto es un juego. Si no pudiste a la primera, vuelve a intentarlo y no mires la respuesta. Si ya lo intentaste varias veces y no lo has conseguido, más abajo te mostraremos la solución.

Esperamos que pertenezcas al 10 por ciento de las personas que sí lo logro. Pero, si no, te diremos cómo resolverlo. La cruz ocupa casi toda la fotografía, sólo que los contornos no están muy bien definidos, por las líneas y los colores que se dibujan en la foto. Pero con un poco de imaginación verás que es muy fácil encontrarla.

La cruz que estas buscando es grande, sus orillas son delgadas y de diferentes colores. Se encuentra justo al centro de la imagen.

¿Lograste resolver el acertijo?

FOTO: Pinterest

