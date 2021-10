¿Grano de café o corazón? El impresionante test que te indica si eres una persona afable

La forma en que percibimos y construimos el mundo puede ser “leída” a través de los test de personalidad, que cada vez ganan más terreno en el plano virtual y son compartidos por miles de cibernautas.

Si bien, los test de personalidad no poseen un rigor científico demostrado, sí son una herramienta muy usada por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil subjetivo de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. A raíz de su hallazgo, Sperry determinó que, en realidad, la forma que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla si eres una persona afable. Dí qué ves en la imagen y verás cómo eres en realidad. Puedes compartir tu resultado en redes sociales si lo deseas.

Test de personalidad. Fuente: Genial. Gurú

Grano de café: tu personalidad se destaca por ser una persona afable. Tu facilidad para hacer amigos nuevos se debe a que eres un ser muy amable y cordial con quienes se van cruzando en tu camino. Prefieres no ir al choque ante alguna diferencia con los demás y no te gusta discutir. De hecho, sueles sobresalir del resto justamente por tu empatía. Por lo general, eliges hacerte mala sangre ante situaciones que no dependen de ti. Eres una persona espontánea que te gusta expresar lo que piensas. Un punto en contra: no eres la persona más afortunada en temas relacionados al amor de pareja. Sin embargo, eres de las personas que creen en el amor verdadero e incondicional para toda la vida.

Corazón: eres sumamente detallista y rechazas de plano quedarte en la comodidad. No te gusta estancarte en un mismo lugar y por eso siempre estás buscando nuevos proyectos y desafíos. No eres una persona que guarde rencor, aunque te hayan hecho daño y sueles perdonar con facilidad a quien te pide disculpas desde el corazón. Por lo general, tratas a quienes te rodean del mismo modo que lo hacen contigo. Y por las personas que amas eres capaz de darlo todo y evitas por todos los medios que alguien les haga daño.