Índigo, Mar y OTROS nombres de género neutro que se pueden utilizar para que el bebé tenga la oportunidad de elegir

Apenas este jueves los cantantes Camilo y Evaluna dieron a conocer que en unos meses se convertirán en papás por primera vez, lo hicieron a través del video musical de la canción Índigo, con el cual llenaron de ternura a las redes sociales, sin embargo, algo de lo que más llamo la atención es que es justamente el título de la canción, el que le va a dar su bebé.

Lo anterior se conjuntó con la maternidad de la famosa influencer Yuya, quien se convirtió en madre el pasado 29 de septiembre y dio a luz a un varón, sin embargo, optó por registrarlo con el nombre de Mar, situación que ha llevado a replantear sobre la oportunidad de elegir que tienen las personas y no estar predeterminadas por un nombre femenino o masculino.

Pero la "tendencia" de los nombres sin género, no es nueva y de hecho es bastante antigua, de hecho, en algún momento se les llegó a denominar unisex, porque seguro conoces a varones y mujeres con el nombre Guadalupe, María o José, pero acá vamos a enlistar otros tantos, con significados muy profundos que se pueden utilizar para no marcar a las personas que aún no conocen cuál va a ser su identidad.

Nombres sin género y su significado

París: es de origen griego y significa "amante".

Uri: de origen hebreo y significa “mi luz”.

Etana: se trata de una palabra hawaiana que significa “fuerza”.

Sasha: es de origen griego y significa "protector".

Zuri: tiene un origen vasco y significa "blanco".

Noah: de origen hebreo, tiene por significado “descanso” o “paz”.

Ariel: su origen es hebreo y significa "el león de Dios", "la criatura de Dios" o "el que está en el altar de Dios".

Milán: de origen hindú y quiere decir “unión”.

Akira: es de origen japonés y significa “brillante".

