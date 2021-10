“Dale un balazo a este carnal”, captan violento asalto en combi de Chalco: VIDEO

“Dale un balazo a este carnal” fueron las palabras que un asaltante le dijo a su cómplice para obligar a un hombre a entregar sus pertenencias durante un violento asalto cometido en una unidad de transporte público del municipio de Chalco, en el Estado de México, por lo que las imágenes han causado gran indignación entre los habitantes de esta región, quienes señalan que este tipo de escenas son cada vez más frecuentes.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, este lamentable episodio ocurrió alrededor de las 21:00 horas del lunes 11 de octubre en una de combi que cubre la ruta del municipio de Chalco hacia la Ciudad de México, cuando dos sujetos que se hicieron pasar por pasajeros comenzaron el atraco a punta de pistola.

En las imágenes difundidas por el portal llamado “Alerta Valle de Chalco” se puede apreciar que uno de los asaltantes que porta el arma de fuego se queda cerca de la puerta para evitar que alguien intentara salir y al mismo tiempo vigilar la escena desde un mejor ángulo, mientras que el segundo delincuente se encarga de despojar de sus pertenencias a todos y cada uno de los pasajeros que viajaban en la unidad.

Entre gritos y forcejeos, el asaltante pidió celulares y carteras a los pasajeros, en algún momento de la grabación se puede escuchar a un hombre asegurar que no traía nada de valor, sin embargo, el delincuente no le cree y solicita la ayuda de su cómplice “dale un balazo a este carnal” dice, mientras el sujeto armado se acerca a la escena y pide que entreguen todo lo que traen si no quieren que el asalto termine mal.

El atraco dura alrededor de dos minutos y los ladrones le indican al chofer el lugar en el que los va dejar, sin embargo, antes de bajarse, uno de los ladrones da una segunda ronda y le quita una bolsa y una mochila a unas mujeres a las que ya les había quitado su celular y cartera momentos antes, por lo que al finalizar el video, se aprecia que ambos delincuentes se disponen a bajar de la unidad con varias mochilas, bolsas, celulares y carteras de los pasajeros.

Reacciones en redes

Tras la difusión del video en redes sociales, cientos de internautas expresaron su indignación y exigieron a las autoridades realizar trabajos para ofrecer mayor seguridad a los usuarios del transporte público pues señalan que los asaltos son muy comunes en esta zona que conecta el Estado de México con la Ciudad de México.

Por otra parte, algunos internautas aseguraron que exigir a las autoridades a través de las redes sociales no es suficiente e invitaron a las víctimas del robo a interponer una denuncia formal ante las autoridades, además, pidieron seguir difundiendo el video del violento asalto para tratar de identificar a los asaltantes, quienes siguen libres.