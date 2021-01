RETO VISUAL: ¿Cuántos perros hay en la imagen? Solo los más inteligentes pueden responder

Los retos visuales suelen ser un gran ejercicio para mantener activa nuestra mente, motivo por el cual en tiempos recientes se han vuelto una sensación en las redes sociales; sin embargo, la dificultad de muchos de ellos han terminado por generar dolores de cabeza a los internautas que por más intentos que hacen no logran resolverlos.

Esta ocasión te presentamos un nuevo reto viral que presenta un grado de dificultad elevado, sin embargo, aunque no lo creas te ayudará a relajarte bastante. Aunque como en todo, hay personas a las que se les ha hecho más difícil encontrar la respuesta que a otras.

Dicho desafío consta en descubrir la cantidad correcta de perros que hay en la siguiente imagen, en la que se muestran las siluetas de muchos perritos entrelazados entre sí. Por lo que lo único que tienes que contestar es ¿Cuántos perros hay en realidad dentro de este revoltijo de líneas?

Observa con detenimiento la imagen y responde ¿Cuántos perros ves?. Atención, antes de iniciar descansa la vista unos momentos pues así podrás darte cuenta de los pequeños detalles, pues a pesar de ser complicado, si eres paciente y poner atención a los detalles, te aseguramos que tú también podrás resolverlo. Abre bien los ojos y mira la imagen.

¿Ya diste con la respuesta? Si aún no, no desesperes para ayudarte te damos una pista, en realidad este desafío cuenta con una pequeña “trampa” pues la respuesta no es la que te esperas. Por ello si estás pensando en número, quizá sea 6 o 3, déjanos decirte que no son correctos, pero antes de contarte la razón y decirte la respuesta piensa un poco, reflexiona tu respuesta y por qué decimos que está mal.

Solución

Si ya lo pensaste y repensar una y otra vez, pero aún no descubres la respuesta déjanos contarte que la respuesta correcta, en realidad, es cero.

Te preguntarás por qué y es sencillo en la imagen no hay ningún perro, pues simplemente son dibujos de las siluetas de estos lomitos cortadas, por lo que en realidad podríamos decir que en realidad no hay ninguno.